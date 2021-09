Actualités de l’UE : Bruxelles cède aux exigences de Macron – un sommet clé entre les États-Unis et l’UE pourrait être annulé | Politique | Nouvelles

in

Le président français n’a pas encore parlé publiquement, mais son gouvernement a clairement fait savoir qu’il était furieux de la décision du Royaume-Uni, de l’Australie et des États-Unis de forger une nouvelle alliance de défense laissant la France les mains vides et exclue. Le soi-disant accord AUKUS a vu les commandes de sous-marins français par l’Australie annulées la semaine dernière et la France a été exclue d’un partenariat militaire clé dans l’Indo-Pacifique.

Hier, les dirigeants européens ont soutenu l’indignation du président Macron, laissant entendre qu’un sommet clé entre le bloc et les États-Unis à Pittsburgh pourrait être annulé en raison des tensions.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est entretenue avec CNN, fustigeant le président Biden pour sa décision de laisser le bloc de côté.

Elle a déclaré que le traitement que la France avait reçu de ses alliés de l’OTAN était “inacceptable”, ajoutant que le président Biden devait une explication au bloc.

Elle a déclaré: «Il y a beaucoup de questions ouvertes auxquelles il faut répondre.

« L’un de nos États membres a été traité d’une manière qui n’est pas acceptable, nous voulons donc savoir ce qui s’est passé et pourquoi.

“Et donc vous clarifiez d’abord cela avant de continuer comme d’habitude.”

Les dirigeants européens devraient rencontrer les responsables américains du Conseil du commerce et de la technologie à Pittsburgh la semaine prochaine.

Une déclaration de la Commission disait: “Une date a été fixée la semaine prochaine pour la première réunion du TTC (conseil du commerce et de la technologie). Nous analysons l’impact que l’annonce d’AUKUS aurait sur ce calendrier.”

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a également déclaré aux journalistes à New York que l’administration Biden n’avait jusqu’à présent pas réussi à démontrer qu’elle différait de l’approche hostile de Donald Trump contre l’UE.

Il a déclaré: «Avec la nouvelle administration de Joe Biden, l’Amérique est de retour.

« Qu’est-ce que cela signifie que l’Amérique est de retour ? L’Amérique est-elle de retour en Amérique ou ailleurs ? Nous ne savons pas.

LIRE LA SUITE: L’UE humiliée par le Royaume-Uni et les États-Unis «plus grands et plus durs» après le pacte de défense de l’Australie

Evoquant la décision de Biden de retirer ses troupes d’Afghanistan, M. Michel a ajouté : « Quand l’alliance transatlantique est moins solide et moins solide, ce n’est pas bon pour la sécurité en Europe et partout dans le monde.

« C’est plus qu’un sujet commercial ou industriel bilatéral. C’est plus que ça.

Le chef du Parti populaire européen (PPE) au Parlement européen, Manfred Weber, a confirmé que l’Allemagne était également derrière M. Macron sur la question.

Il a déclaré : « Je pense que tous les Européens devraient se tenir aux côtés de la France car le principal problème à cet égard est de savoir si nous pouvons vraiment avoir avec l’Amérique une relation de partenariat, de confiance.

“C’est l’enjeu.”

Arrivé à New York lundi, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a également déclaré que tous les pays de l’UE devraient être préoccupés par la querelle diplomatique.

Il a déclaré : « Les Européens ne devraient pas être les rejets de la stratégie choisie par les États-Unis.

“Nous sommes dans ce nouvel état d’esprit, ce qui signifie que les Européens doivent identifier leurs propres enjeux stratégiques et discuter avec les Etats-Unis sur ce sujet.”