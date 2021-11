Actualités de l’UE : Bruxelles déchirée par son propre député européen – « La naïveté n’a d’égale que l’inefficacité » | Monde | Nouvelles

Lundi, l’Union européenne a accepté d’intensifier les sanctions contre la Biélorussie concernant des milliers de migrants bloqués dans les forêts gelées à ses frontières avec l’UE. La Biélorussie a furieusement riposté et a insisté sur le fait que les affirmations selon lesquelles elle avait alimenté la crise étaient « absurdes ». L’UE veut mettre fin à ce qu’elle prétend être une politique de l’allié russe visant à pousser les migrants vers elle pour venger les sanctions antérieures suite à la répression des manifestations de l’année dernière contre la réélection contestée du dirigeant vétéran Alexandre Loukachenko.

En août 2020, des manifestations ont explosé en Biélorussie après que M. Loukachenko a remporté les élections par un glissement de terrain.

Il y a six mois en mai, le dirigeant vétéran, au pouvoir depuis 1994, a averti que son pays n’empêcherait plus les migrants de traverser ses frontières vers les États membres de l’UE, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie.

Cela est survenu après que les autorités biélorusses ont précipité un avion de chasse et signalé ce qui s’est avéré être une fausse alerte à la bombe pour forcer un avion de Ryanair à atterrir, arrêtant un journaliste d’opposition qui se trouvait à bord.

Quelques semaines plus tard, Bruxelles a imposé d’importantes sanctions économiques à l’État membre, ciblant ses principales industries d’exportation et l’accès au financement.

Mais maintenant, l’un des députés européens de l’UE a fustigé la décision du bloc de sévir contre la Biélorussie, avertissant que les sanctions « ne changeront jamais de régime ».

L’homme politique français Thierry Mariani a tweeté : « La naïveté de la politique étrangère de l’UE n’a d’égale que son inefficacité.

« En imposant des sanctions en août 2020 contre la Biélorussie et en tentant de renverser Loukachenko, comment pourrait-elle imaginer aucune représailles de sa part ?

« C’est l’heure du dialogue !

« Il refuse de financer la protection des frontières et veut en même temps sanctionner la Pologne.

« RAPPEL POUR LES PERSONNES AMNESIE : Les Républicains, le Parti socialiste et les amis de Macron ENSEMBLE mènent la majorité au Parlement européen. »

La querelle amère avec la Biélorussie s’est intensifiée au cours des dernières semaines, et en Pologne, un nombre record de migrants franchissant la frontière en provenance de Biélorussie a été signalé.

Quelques jours plus tard, la Lettonie a déclaré l’état d’urgence le long de sa frontière et a tenté de repousser les migrants en Biélorussie.

La Lituanie a rapidement déclaré qu’elle construirait une clôture métallique pour dissuader les passages illégaux, tandis que la Pologne a déclaré qu’elle suivrait des mesures similaires le long de sa frontière avec la Biélorussie.

En septembre, l’État membre de l’UE sous le feu a suggéré qu’il pourrait suspendre un accord avec l’UE sur la reprise des migrants qui sont entrés dans le bloc via son territoire, accusant les « actions hostiles » de Bruxelles.

Le mois dernier, la Pologne a adopté une législation permettant de repousser les migrants de la frontière, mais quelques semaines plus tard, des centaines de migrants se dirigeaient vers la frontière polonaise.

