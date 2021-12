Actualités de l’UE : Bruxelles divisée sur la crise énergétique – un bloc dans une rangée inquiétante avant la dernière réunion | Politique | Nouvelles

Les ministres de l’Énergie des États de l’UE se réuniront aujourd’hui pour débattre de leur réponse aux prix élevés du gaz et de l’électricité, les pays étant toujours divisés sur la question de savoir si la récente flambée des prix doit être compensée par une refonte des règles du marché de l’énergie.

Les prix de l’énergie en Europe ont atteint des sommets records à l’automne, alors que les approvisionnements en gaz tendus sont entrés en collision avec une demande élevée dans les économies se remettant de la pandémie de COVID-19.

Bien que les prix du gaz aient reculé par rapport aux sommets records enregistrés en octobre, ils restent relativement élevés.

Les États membres de l’UE ont eu du mal à trouver une réponse commune aux prix élevés, bien que les dirigeants et les ministres aient tenu plusieurs réunions d’urgence ces derniers mois pour débattre de la question.

L’Espagne, l’Italie, la France, la Grèce, la Pologne et la Roumanie ont proposé mercredi de modifier les règles de l’UE sur les prix de l’énergie.

Ils sont favorables à des réformes, proposant des mesures telles que des restrictions sur la participation des spéculateurs financiers au marché européen du carbone ou des achats conjoints de gaz entre les pays pour constituer des réserves stratégiques.

Mais l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, le Luxembourg, la Lettonie et les Pays-Bas ont réprimandé la proposition et publié mercredi une déclaration commune affirmant que les hausses de prix étaient transitoires et ne devraient pas dicter un changement des règles permanentes.

Le plafonnement des prix ou le passage à un système différent de fixation des prix nationaux de l’électricité pourraient décourager les échanges d’électricité entre les pays et saper les incitations à ajouter des énergies renouvelables à faible coût au système, ont déclaré les pays.

De nombreux pays de l’UE ont utilisé des mesures nationales temporaires pour protéger les consommateurs contre des factures plus élevées, notamment des réductions des taxes sur l’énergie et des subventions pour les ménages.

La « taxonomie de la finance durable » de l’UE pourrait également figurer dans les discussions, alors que les pays attendent une décision étroitement surveillée de la Commission – attendue au début du mois – sur la question de savoir si les règles étiquetteront le gaz et l’énergie nucléaire comme des investissements verts.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, James Murray, ministre fantôme travailliste du Trésor, a déclaré à la Chambre des communes que les factures d’énergie devraient être exemptes de TVA cet hiver pour « aider les gens à traverser les mois d’hiver difficiles ».

Il a affirmé que la réduction de la TVA sur les factures à 0 % aiderait les gens à traverser « les basses températures et les prix élevés » cet hiver.

L’appel est intervenu alors que les députés continuaient de débattre du projet de loi sur les finances (n° 2), qui promulgue les mesures contenues dans le budget.

Murray a déclaré que les travaillistes ne s’opposeraient pas à des mesures spécifiques du projet de loi pour garantir que les entreprises vendant des voitures d’occasion ou des dentistes en Irlande du Nord ne souffrent pas des différences de taux de TVA.

Mais il a ajouté: « Nous savons que la TVA a plus largement un impact significatif sur la vie des gens, je termine donc en réitérant notre appel à la chancelière pour qu’elle réduise à zéro la TVA sur les factures d’énergie domestique afin d’aider les gens à traverser les mois d’hiver difficiles avec des températures basses et élevées. prix à venir. »

La ministre du Trésor, Lucy Frazer, avait déclaré : « Le Royaume-Uni a mis en œuvre le protocole d’Irlande du Nord d’une manière qui cherche à protéger le marché intérieur britannique. Les clauses d’aujourd’hui jouent un rôle dans la réalisation de cet objectif en permettant aux entreprises et aux consommateurs d’Irlande du Nord d’avoir les mêmes opportunités économiques. comme ceux du reste du Royaume-Uni. »

Elle a également déclaré qu’un « frais de sortie » pour les zones franches comme les ports francs prévus « empêcherait tout abus du taux zéro de TVA » à l’intérieur de celles-ci.

Mme Frazer a ajouté: « Les ports francs sont une partie importante du programme de mise à niveau du gouvernement. Nous les considérons comme essentiels à notre objectif de stimuler la régénération, de créer des emplois et d’inspirer l’innovation dans tout le pays. »