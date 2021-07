Actualités de l’UE : Bruxelles exige que le drapeau de l’UE flotte à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo | Monde | Nouvelles

La commissaire européenne Margaritis Schinas et le Premier ministre slovène Janez Jansa ont écrit une lettre au président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, demandant que l’équipe slovène porte le drapeau de l’UE.

La Slovénie assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l’UE. Les deux chefs ont déclaré que porter le drapeau de l’UE lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques « ferait des athlètes slovènes des ambassadeurs de l’unité européenne et des valeurs qui sous-tendent notre Union, qui correspondent à celles du mouvement olympique ».

Ils ont écrit que le drapeau pouvait être un « symbole de coexistence pacifique, de tolérance et de solidarité ».

Ils ont ajouté: “Nous vous soutiendrons pleinement de la manière que vous jugerez appropriée en introduisant ce geste spécial et historique.”

Ils ont ajouté que le geste pourrait « servir de représentation puissante de la façon dont l’unité et la paix doivent être célébrées à travers cet événement, aussi fondamental qu’ils soient pour l’esprit européen et olympique ».

“Nous pensons qu’en tant qu’organisations unies par ces valeurs communes, l’Union européenne et le Comité international olympique sont particulièrement bien placés pour promouvoir la paix et la compréhension à un moment où le monde en a le plus besoin”, ont écrit M. Jansa et M. Schinas.

Les Jeux Olympiques se dérouleront du 23 juillet au 8 août à Tokyo, au Japon.

Ce n’est pas la première fois que l’UE fait une telle demande.

En 2004, le président de la Commission européenne de l’époque, Romano Prodi, a appelé les athlètes des États membres de l’UE à présenter le drapeau de l’UE ainsi que leur propre drapeau national lors des Jeux olympiques de 2008 à Pékin, en Chine.

L’idée a été saluée par le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune.

Il a écrit : « Soutien total, cher Schinas.

“Un beau symbole, en plus de nos drapeaux nationaux.”

À seulement quatre jours de la cérémonie d’ouverture à Tokyo, 68% des personnes interrogées dans un sondage du journal Asahi ont exprimé des doutes sur la capacité des organisateurs olympiques à contrôler les infections à coronavirus, 55% se déclarant opposés à la poursuite des Jeux.

Les trois quarts des 1 444 personnes interrogées par téléphone ont déclaré qu’elles étaient d’accord avec la décision d’interdire aux spectateurs les événements.

Alors que les cas de COVID-19 augmentent à Tokyo, qui est sous un quatrième état d’urgence, le public s’inquiète de plus en plus du fait que l’organisation d’un événement avec des dizaines de milliers d’athlètes, d’officiels et de journalistes étrangers pourrait accélérer les taux d’infection dans la capitale japonaise et introduire des variantes plus infectieux ou mortel.

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a déclaré qu’il espérait que le public japonais se réjouira des Jeux une fois que la compétition commencera et que les athlètes japonais commenceront à remporter des médailles.

“Nous continuerons à coopérer et à travailler en étroite collaboration avec des organisateurs tels que le gouvernement métropolitain de Tokyo, Tokyo 2020 et le CIO pour garantir un environnement sûr et sécurisé pour les Jeux”, a déclaré le porte-parole du gouvernement, le secrétaire en chef du Cabinet Katsunobu Kato lors d’une conférence de presse. briefing régulier.

Les responsables des Jeux ont signalé dimanche le premier cas de COVID-19 parmi les concurrents du village des athlètes à Tokyo, où 11 000 athlètes devraient rester pendant les Jeux.

Depuis le 2 juillet, les organisateurs de Tokyo 2020 ont signalé 58 cas positifs parmi les athlètes, les officiels et les journalistes.

Toute épidémie majeure dans le village pourrait faire des ravages dans les compétitions car les personnes infectées ou isolées ne pourraient pas participer.

Les officiels olympiques et les organisateurs d’événements individuels ont des plans d’urgence pour faire face aux infections parmi les athlètes.

Un porte-parole de Tokyo 2020 a déclaré que le village était un lieu de séjour sûr, ajoutant que le taux d’infection parmi les athlètes et autres personnes liées aux Jeux visitant le Japon était de près de 0,1%.

Dimanche, six athlètes britanniques d’athlétisme et deux membres du personnel ont été contraints de s’isoler après qu’une personne sur leur vol pour le Japon ait été testée positive pour COVID-19.

“De nombreux athlètes peuvent organiser des fêtes ou des cérémonies avant de se rendre à Tokyo où il peut y avoir des acclamations ou des salutations. Ils peuvent donc également courir le risque d’être infectés dans leur propre pays”, a déclaré Koji Wada, professeur à l’Université internationale de la santé de Tokyo et Le bien-être et un conseiller sur la réponse du gouvernement au coronavirus.

La dernière augmentation du nombre de cas à Tokyo intervient après quatre vagues précédentes, dont la plus meurtrière a eu lieu en janvier.

Les nouveaux cas de COVID-19 à Tokyo ont atteint 1 410 samedi, le plus grand nombre depuis le début de l’année, avec des nouvelles infections dépassant 1 000 pendant cinq jours consécutifs.

La plupart de ces nouveaux cas concernent des personnes plus jeunes, car le Japon a réussi à faire vacciner la plupart de sa population âgée vulnérable avec au moins une injection, bien que seulement 32% de la population globale en ait reçu une jusqu’à présent.