Actualités de l’UE : Bruxelles exige que le sandwich ait trois documents vétérinaires et manifestes différents | Royaume-Uni | Nouvelles

En vertu de ses règles ridicules, chaque ingrédient d’un produit alimentaire doit être inscrit sur un manifeste. Au total, le bloc dispose de 15 types de certificats sanitaires de l’UE qui peuvent considérablement ralentir l’importation de produits périssables, ont averti les importateurs.

Et tout en prétendant être pro-business, le bloc utilise toujours un système papier qui ralentit toute tentative de le corriger.

Le président de M&S, Archie Norman, a révélé la bureaucratie inutile en affirmant que l’UE pourrait « 100 % » rendre le système plus gérable.

Le chroniqueur Charles Moore s’est entretenu avec le chef de la vente au détail qui a révélé les problèmes actuels auxquels est confrontée la marque britannique emblématique en Irlande du Nord – où elle emploie des milliers de personnes.

En réponse, M. Moore a écrit : « Prenez le sandwich. Il a de nombreux composants. Même emballé de manière experte par M&S, 24 heures, c’est la moitié de sa vie.

LIRE LA SUITE: L’enfer des vacances de Covid pour une famille britannique mise en quarantaine dans un hôtel d’Ibiza à 2000 £

Il a déclaré: «Ce Noël, je peux déjà vous le dire, nous devons prendre des décisions pour retirer le produit de l’Irlande du Nord parce que cela ne vaut tout simplement pas le risque d’essayer de le faire passer.

« Nous avons déjà pris cette décision. Nous attendons de voir à quel point cela va être grave, mais si c’est quelque chose comme l’Irlande du Sud [the Republic of Ireland], et pour le moment c’est prévu, alors ça va être très, très sérieux pour les clients.

Il a ensuite déclaré à la BBC : « Cela risque d’être incendiaire pour le public en Irlande du Nord, car vous ne pouvez pas penser à une démonstration plus visible de la façon dont vous ne faites plus partie intégrante du Royaume-Uni que [when] vous ne pouvez pas acheter vos produits de Noël préférés, vous ne pouvez pas acheter de poulet M&S, d’œufs fermiers, de sandwichs.

Malgré son avertissement, le Royaume-Uni et l’UE ne sont pas parvenus à un accord pour remodeler le protocole vendredi.

Les discussions entre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n’ont abouti à aucune percée sur le protocole controversé – qui a effectivement créé une frontière en mer d’Irlande.

Écrivant sur Twitter, elle a déclaré : « L’UE continuera d’être créative et flexible dans le cadre du protocole. Mais nous ne renégocierons pas.

“Nous devons assurer conjointement la stabilité et la prévisibilité en Irlande du Nord.”

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que M. Johnson a réaffirmé que le protocole était “non durable” et devait être modifié.

Le porte-parole a ajouté : “Des solutions n’ont pu être trouvées par le biais des mécanismes existants du Protocole. C’est pourquoi nous avions formulé des propositions de modifications importantes de celui-ci.

“Il existe une énorme opportunité de trouver des solutions raisonnables et pratiques aux difficultés rencontrées par les personnes et les entreprises en Irlande du Nord, et ainsi de mettre les relations entre le Royaume-Uni et l’UE sur de meilleures bases.

“Nous ne nous attendions pas à ce que l’UE adopte une approche aussi puriste ou maximaliste… nous n’avons pas demandé la suppression du protocole pour le moment.”