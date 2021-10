Alors que neuf États de l’UE ont refusé de modifier le marché intérieur de l’énergie, Emmanuel Macron a tenté d’utiliser la crise actuelle pour introduire de nouvelles mesures dans le bloc. Malgré la tentative de M. Macron d’introduire davantage d’interventions du gouvernement, l’Allemagne et huit autres pays se sont opposés à l’utilisation de la crise actuelle pour réformer le marché intérieur. En effet, dans une gifle pour M. Macron, une lettre des neuf États européens a déclaré qu’ils ne pouvaient pas soutenir des mesures qui « entrent en conflit avec le marché intérieur du gaz et de l’électricité ».

Le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, le Luxembourg, la Lettonie, les Pays-Bas et l’Autriche ont signé la lettre avec l’Allemagne qui a appelé à la prudence quant à l’intervention.

Une lettre des neuf pays a déclaré: « Comme les flambées des prix ont des moteurs mondiaux, nous devons être très prudents avant d’interférer dans la conception du marché intérieur de l’énergie.

« Ce ne sera pas un remède pour atténuer la hausse actuelle des prix de l’énergie liée aux marchés des combustibles fossiles.

« Une transition énergétique bien gérée n’est pas la cause, mais une partie de la solution pour maintenir des prix abordables et prévisibles.

« Nous ne pouvons pas soutenir des mesures qui sont en conflit avec le marché intérieur du gaz et de l’électricité. »

Tel est l’affrontement au sein du bloc que le correspondant bruxellois de Die Welt, Tobias Kaiser, a affirmé que l’affrontement des prix de l’énergie provoquerait la prochaine « fracture » en Europe.

Il a déclaré : « La controverse sur l’énergie chère divise le continent : certains États veulent des interventions sur le marché pour protéger leur population des coûts, d’autres mettent en garde contre cela.

« L’Allemagne est remarquablement claire. Et derrière la position de la France, il y a un programme qui leur est propre. »

« Le gouvernement français veut moins de marché libre et à la place plus de planification, une prise de décision centralisée et plus d’intervention gouvernementale. »

Les ministres de l’énergie de tout le bloc se sont réunis à Luxembourg pour discuter de la crise énergétique cette semaine.

Bien que la France, ainsi que des États comme l’Espagne, aient appelé à des réformes, les États membres ont plutôt opté pour des mesures temporaires pour aider les ménages vulnérables et les entreprises en difficulté.

Le sommet a été convoqué après la flambée des prix du gaz à travers l’Europe.

Les États de l’UE ont accusé la Russie d’armer l’approvisionnement énergétique de l’Europe.

Alors que le gouvernement russe a nié cela, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a admis que le bloc dépendait trop fortement des importations de gaz.