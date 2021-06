Actualités de l’UE : Bruxelles fait face à une défaite embarrassante alors qu’un tribunal suprême réprimande le bloc sur la transparence | Monde | Nouvelles

in

En avril dernier, le Tribunal avait reconnu le Conseil coupable d’avoir refusé un avis de son propre service juridique qui soulevait des inquiétudes quant à la conditionnalité de l’État de droit. Maintenant, le Conseil a annoncé qu’il ferait appel de la décision en présentant les mêmes arguments déjà rejetés par le tribunal.

Le professeur de droit Laurent Pech, qui a porté l’affaire devant la Cour luxembourgeoise de l’UE, est convaincu que le Conseil perdra une fois de plus.

Il a déclaré à Politico : « Je suis heureux de voir le Conseil faire appel de l’arrêt du Tribunal dans mon cas, car cela donnera l’occasion à la Cour de justice d’adopter le raisonnement du Tribunal et, ce faisant, d’adapter sa jurisprudence antérieure à la nouvelle cadre constitutionnel organisé par le traité de Lisbonne.

“Il est temps que le Conseil accepte que la transparence doit être le principe lorsqu’il s’agit de la procédure législative ordinaire de l’UE et ne se contente pas de faire semblant de respecter ce principe.”

L’avis juridique retenu par le Conseil datait de 2018, lorsque la disposition relative à la conditionnalité de l’état de droit était encore un élément clé de la proposition de la Commission concernant l’actuel cadre financier pluriannuel.

La décision de la plus haute cour de l’UE met la pression sur le Conseil – limitant les options pour eux de classer les conseils juridiques de ses propres avocats comme secrets.

Dans sa requête en pourvoi, le Conseil a écrit : « Compte tenu des vastes implications de cet arrêt pour les travaux et le processus décisionnel du Conseil, un recours contre l’arrêt du Tribunal devant la Cour de justice semble justifié.

Mais le tribunal avait déjà déclaré que tout impact sur la prise de décision était «purement hypothétique».

Le Conseil n’a pas été la première institution de l’UE à être reconnue coupable de manque de transparence cette année.

LIRE LA SUITE: Avertissement Swexit: l’UE a menacé de poursuites judiciaires concernant le salaire minimum

Le Médiateur a constaté que la Commission n’avait pas fourni une transparence et une responsabilité totales sur la collecte de données Covid auprès des États membres tout au long de la pandémie.

Lorsque la dispute a éclaté avec AstraZeneca au sujet des demandes de rendre public son contrat de vaccin, “soudain, la Commission a appelé à la transparence”, a déclaré Mme O’Reilly.

Elle a ajouté : « Ils ont vu la valeur de la transparence parce que c’était dans leur intérêt.

“Ils doivent donc peut-être consacrer autant de temps et d’attention à l’intérêt public lorsqu’ils publient cela.

“Ce ne peut pas être les institutions qui contrôlent le robinet… l’intérêt public doit primer sur tout.”

Dans le rapport, elle a poursuivi : « Trop souvent, les autorités nationales ont eu du mal à communiquer des données complètes à l’ECDC ou n’ont même pas répondu à ses appels pour des données importantes.

“Il ne disposait pas non plus d’un ensemble complet de données sur les hôpitaux et autres ressources médicales critiques dans les États membres.

« La transparence et la responsabilité devraient être le fondement d’une institution qui a un rôle à jouer dans la protection de la santé publique.

“Beaucoup plus aurait dû être fait pour communiquer avec le grand public afin d’expliquer comment et sur quelles preuves scientifiques l’ECDC a fait ses évaluations.”