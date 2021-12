Actualités de l’UE : Bruxelles frappée par un autre État membre rejetant la suprématie du droit de l’UE | Monde | Des nouvelles

Suite à une décision similaire prise par le Tribunal constitutionnel polonais au début de l’année, la Cour constitutionnelle roumaine a statué la semaine dernière qu’une décision de la CJCE ne pouvait être appliquée que si la constitution du pays était amendée.

La décision concernait une affaire portée par la plus haute juridiction de Roumanie qui avait condamné d’anciens ministres et parlementaires pour fraude à la TVA et corruption dans la gestion des fonds européens.

Cette décision remettait en cause la primauté du droit européen sur le droit national, tout comme dans le cas de la Pologne.

Réagissant à la nouvelle, l’eurodéputée Sophie in ‘t Veld a averti que la question devrait être « en tête de l’agenda » du président du Conseil européen Charles Michel.

Elle a fustigé : « Si les États membres n’acceptent plus la primauté du droit de l’UE et l’autorité de sa plus haute juridiction, l’UE est effectivement en train de se désintégrer.

« Il y a une véritable crise de l’État de droit, mais le Conseil européen continue d’esquiver la question.

« Cela devrait être en tête de l’ordre du jour. »

En octobre, le Tribunal constitutionnel polonais a jugé que certaines parties des traités de l’Union européenne étaient incompatibles avec sa constitution.

La Pologne fait valoir que l’Union européenne outrepasse son mandat et, dans une interview au Financial Times publiée en octobre, le Premier ministre nationaliste au pouvoir du Parti Droit et Justice (PiS), Mateusz Morawiecki, a accusé la Commission européenne de tenir « un pistolet pointé sur notre tempe ». .

LIRE LA SUITE: Nicola Sturgeon BARRÉ de la chaîne pour avoir endommagé les règles de verrouillage

Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a déclaré au début du mois : « Le travail d’approbation est en cours. Il est peu probable que nous puissions le finaliser cette année. »

Il s’est exprimé à l’issue de la réunion des ministres des finances européens à Bruxelles.

Si les plans avaient été approuvés, la Pologne aurait eu droit à une première tranche de 13 % du total de 23,9 milliards d’euros de subventions qu’elle devrait recevoir au cours des cinq prochaines années.

Sous la pression du Parlement et des États membres, la Commission a fixé des conditions pour le déblocage des fonds européens.

Bruxelles veut des engagements fermes pour garantir l’indépendance de la justice à Varsovie.