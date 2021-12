Actualités de l’UE : Bruxelles gémit qu’elle est laissée de côté alors que Biden affronte Poutine lors d’un appel privé | Politique | Des nouvelles

Le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine prendront la parole aujourd’hui, a déclaré la Maison Blanche, alors que Washington élabore une réponse commune au renforcement militaire de la Russie à la frontière ukrainienne avec ses alliés européens.

Les deux dirigeants discuteront d’une série de sujets, y compris les prochains pourparlers sur la sécurité entre les pays et une situation tendue en Europe, a déclaré mercredi la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Emily Horne, dans un communiqué.

L’appel aura lieu à 15h30 HE (20h30 GMT), a indiqué la Maison Blanche.

Horne a déclaré que Biden avait parlé avec des dirigeants de toute l’Europe de la situation à la frontière ukrainienne, tandis que les responsables de l’administration Biden étaient en contact avec l’OTAN, l’Union européenne et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Mais l’UE a le sentiment que le bloc pourrait être exclu des négociations qui doivent commencer en janvier entre la Russie et les États-Unis.

Le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, s’est plaint que le bloc devrait avoir un siège à la table des négociations.

Il a déclaré au quotidien allemand Welt : « Si Moscou, comme annoncé, veut parler de l’architecture de sécurité en Europe et des garanties de sécurité à partir de janvier, alors ce n’est pas seulement une question qui concerne l’Amérique et la Russie.

Dans le but de rassurer Bruxelles, un haut responsable de l’administration américaine a déclaré à Politico que Biden « indiquera clairement lorsqu’il s’entretiendra avec le président Poutine que nous continuerons à nous coordonner étroitement avec nos alliés et partenaires sur toutes ces questions et procéderons sur le principe de rien à leur sujet sans eux ».

Moscou a alarmé l’Occident en massant des dizaines de milliers de soldats près de l’Ukraine au cours des deux derniers mois, après sa prise de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 et son soutien aux séparatistes combattant les troupes de Kiev dans l’est de l’Ukraine.

L’un des responsables a déclaré: « Nous sommes à un moment de crise et cela depuis quelques semaines maintenant compte tenu de la montée en puissance de la Russie, et il faudra un haut niveau d’engagement pour résoudre ce problème et trouver une voie de désescalade. «

La même personne a déclaré que Poutine avait demandé l’appel avec Biden.

Ils ont ajouté : « Lorsque le président Biden a demandé à parler avec le président Poutine au cours de l’année 2021, le président Poutine a dit : Oui, parlons. Biden dit oui. »

Biden est susceptible de réitérer lors de l’appel que les États-Unis prendront des mesures économiques rapides contre la Russie en cas d’invasion.

Ils renforceront également l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord dans un tel cas.

Mais le président américain a poussé la diplomatie directe comme alternative.

L’administration Biden est en pourparlers approfondis avec l’Ukraine ainsi qu’avec une multitude d’alliés de l’OTAN, y compris ceux qui bordent la Russie, selon Horne, le porte-parole de la Maison Blanche.

Biden s’entretiendra probablement bientôt avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, a déclaré un autre responsable.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken s’est entretenu mercredi avec le dirigeant ukrainien et a exprimé « un soutien indéfectible à l’indépendance de l’Ukraine », selon un porte-parole.