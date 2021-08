Actualités de l’UE : Bruxelles honteuse alors que la France, l’Allemagne et la Grèce craignent une crise migratoire | Politique | Nouvelles

in

La France, l’Allemagne et la Grèce ont été accusées de faire demi-tour face à des millions d’Afghans désespérés qui devraient chercher à échapper aux talibans après que le pays a été rattrapé par le groupe islamiste.

Le ministre grec des Migrations, Notis Mitarachi, a déclaré mardi que son pays ne pouvait pas devenir le point d’entrée dans l’Union européenne pour les Afghans fuyant l’escalade du conflit dans leur patrie.

La Grèce était en première ligne de la crise migratoire européenne en 2015, lorsque près d’un million de personnes fuyant les conflits en Syrie, en Irak et en Afghanistan ont débarqué sur ses îles, et comme d’autres États membres de l’UE, il est nerveux que les développements en Afghanistan puissent déclencher une répétition de cette situation. crise.

“Nous disons clairement que nous ne serons pas et ne pouvons pas être la porte d’entrée de l’Europe pour les réfugiés et les migrants qui pourraient essayer de venir dans l’Union européenne”, a déclaré Mitarachi à la télévision publique ERT.

“Nous ne pouvons pas laisser des millions de personnes quitter l’Afghanistan et venir dans l’Union européenne… et certainement pas par la Grèce”, a-t-il déclaré.

Faisant écho à ses inquiétudes, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France devrait avoir un plan solide pour « anticiper et se protéger d’une vague de migrants » en provenance d’Afghanistan.

“Traiter avec ceux qui fuient les talibans nécessiterait un effort international organisé et équitable”, a déclaré mardi le président français dans une allocution télévisée.

Il a ajouté : « L’Europe seule ne peut pas assumer les conséquences de la situation actuelle. »

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a déclaré que la priorité du pays était d’évacuer jusqu’à 10 000 personnes d’Afghanistan dont il a la responsabilité.

LIRE LA SUITE : « Il y a une crise ! » Priti Patel fustige Macron sur les migrants afghans

Mais son successeur et chef de la CDU, Armin Laschet, n’a pas tardé à avertir l’Allemagne de ne pas pouvoir régler la situation en Afghanistan en répétant la politique de la porte ouverte en matière d’immigration qu’elle a menée en 2015.

L’Allemagne a ouvert ses frontières il y a six ans à plus d’un million de migrants, dont beaucoup de Syriens, fuyant la guerre et la pauvreté.

“Pour nous, il est clair que 2015 ne doit pas se répéter”, a déclaré à la chaîne n-tv Paul Ziemiak, secrétaire général de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de Merkel. “Nous ne pourrons pas résoudre la question afghane par la migration vers l’Allemagne.”

Les dirigeants européens ont été fustigés par l’opposition grecque DiEM25, dirigée par Yanis Varoufakis, qui a affirmé que Bruxelles donnait un exemple “scandaleux” de sa “faillite morale”.

Ils ont dit : “Exemple scandaleux de la faillite morale complète de l’Occident.

“Macron et le chef de la CDU Laschet copiant la déclaration du gouvernement grec selon laquelle les réfugiés afghans fuyant les talibans islamo-fascistes ne sont PAS les bienvenus dans la forteresse Europe.”

Le lanceur d’alerte de la National Security Agency Edward Snowden a également fustigé le président Macron après sa déclaration, accusant le dirigeant français d’avoir utilisé la crise afghane pour attirer les électeurs d’extrême droite avant l’élection présidentielle.

Il a tweeté : « Cela ne peut pas être vrai, n’est-ce pas ? Est-ce une erreur de traduction ? Cela ressemble beaucoup à la priorité de Macron lorsque les talibans sont au milieu de représailles en porte-à-porte, c’est de couvrir son flanc pour certaines élections, sans sauver des vies. »

Najat Vallaud-Belkacem, ancienne porte-parole du gouvernement et ministre de François Hollande, a également déclaré : « Mais pourquoi ces mots ?! Est-ce ce qu’est devenue la politique, la tactique et la glace à la fois, encore et encore, quelles que soient les circonstances pénibles ? »

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont tenu mardi une réunion de crise pour discuter de la chute de l’Afghanistan aux mains des talibans et la Grèce a demandé que la question soit également discutée lors d’une réunion des ministres de l’Intérieur de l’UE aujourd’hui.