Actualités de l’UE: Bruxelles humiliée alors que Biden est contraint d’envoyer son propre émissaire pour désamorcer les menaces de guerre | Politique | Nouvelles

Serbie: l’UE demande une résolution sur le Kosovo avant l’adhésion au bloc

Des responsables américains sont en visite de deux jours en Bosnie-Herzégovine depuis dimanche dans le but de désamorcer les tensions dans la région causées par la frustration face aux efforts infructueux de l’UE pour offrir son aide.

Un quart de siècle après que les accords de paix de Dayton ont mis fin à la guerre civile en Bosnie, le plus haut responsable international du pays a averti cette semaine qu’il pourrait être sur le point de se briser à nouveau.

Le Haut Représentant des Nations Unies, Christian Schmidt, a déclaré que si les séparatistes serbes exécutaient leur avertissement de créer une armée serbe de Bosnie distincte, la mission internationale de maintien de la paix pourrait devoir être élargie.

Dans un rapport, Schmidt a décrit les menaces du dirigeant serbe de Bosnie Milorad Dodik de se retirer des institutions de l’État de Bosnie-Herzégovine, y compris l’armée, et d’en créer de nouvelles pour la Republika Srpska comme « équivalant à une sécession sans la proclamer ». Mais l’aggravation de la confrontation en Bosnie n’est que l’une des nombreuses dans les Balkans occidentaux cette année.

En septembre, la Serbie a envoyé des troupes et des véhicules blindés à sa frontière avec le Kosovo à la suite d’un différend sur les plaques d’immatriculation et l’accès transfrontalier, l’un des affrontements les plus graves depuis la guerre de 1999 entre l’OTAN et la Serbie. Les tensions politiques se sont également accrues au Monténégro, les puissances régionales accusant la Serbie et la Russie d’attiser une fois de plus délibérément les tensions ethniques.

Ce qui est clair, cependant, c’est que les États occidentaux et en particulier l’Union européenne, n’ont toujours pas de plan clair pour une région dans laquelle la Russie, la Serbie et de plus en plus la Chine s’affirment de plus en plus, et où l’élargissement promis depuis longtemps de l’Union européenne et de l’OTAN pour inclure plusieurs États des Balkans semble au point mort.

Début octobre, les États de l’UE se sont réengagés à l’égard des pays des Balkans rejoignant le bloc, mais ont rejeté les appels plus spécifiques du président actuel de l’UE, la Slovénie, à admettre la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et l’Albanie d’ici 2030.

L’adhésion de la Bosnie et du Kosovo à l’OTAN semble également ne mener nulle part, malgré la confrontation au Kosovo en septembre qui a incité les appels à donner la priorité à son processus d’adhésion.

Pour certains dirigeants européens, cela ouvre des opportunités pour Moscou et Pékin, ainsi que pour une Serbie de plus en plus confiante de chercher à nouveau à accroître son influence régionale avec le soutien de la Russie.

« Soit l’Europe tend la main et tire ces pays (des Balkans occidentaux) vers nous, soit quelqu’un d’autre tend la main et tire ces pays dans une direction différente », a déclaré le Premier ministre letton Arturs Krisjanis Karins lors du sommet des Balkans occidentaux en octobre.

La Serbie, qui a longtemps fait une vertu de courtiser simultanément l’Union européenne, la Russie et la Chine, semble de plus en plus se ranger du côté de Moscou et de Pékin alors qu’elle abandonne ses espoirs européens.

Dans le but de désamorcer les tensions, Gabriel Escobar, l’envoyé spécial américain dans les Balkans occidentaux est arrivé dimanche.

Après avoir rencontré Dodik lundi, M. Escobar a déclaré qu’il ferait pression pour l’adhésion à l’UE.

« Je suis convaincu que les Européens comprendront que vous devriez faire partie de l’Europe dans un délai raisonnable », a-t-il déclaré.

Alors que l’UE s’efforce de faire des promesses tangibles sur les sanctions contre Dodik et son gouvernement, M. Escobar a déclaré que « toutes futures sanctions américaines seraient beaucoup plus sévères et incluraient diverses entreprises proches de Dodik et de son gouvernement ».

Tanja Topić, une analyste politique basée à Banjaluka, a déclaré à Politico que pour Dodik, « les sanctions de l’UE ou de certains États membres l’affecteraient encore plus que les sanctions américaines ».

Elle a ajouté : « Au lieu d’insister pour que les problèmes soient résolus au sein des propres institutions de la Bosnie, ils parlent constamment directement aux dirigeants des partis politiques et résolvent les problèmes tout en prenant un verre et un dîner. »

La semaine dernière, Peter Stano, porte-parole du chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a souligné que la situation en Bosnie était « une source de grande préoccupation pour l’Union européenne ».

Mais les analystes craignent que l’UE ne rate une occasion d’éviter un conflit dangereux dans la région.

Šelo Šabić, chercheur principal à l’Institut croate pour le développement et les relations internationales a déclaré à Politico : « Je pense que le manque de compréhension de la situation en Bosnie – par l’UE, en particulier – est énorme, et que malheureusement, l’UE paiera le prix le plus élevé de ce manque de compréhension et de réaction en temps opportun.

« Simplement, l’accent est mis ailleurs – ce que je comprends parfaitement.

« Mais malheureusement, l’Europe ne peut éviter les conséquences du conflit ou de la dégradation de la Bosnie sur sa propre sécurité et ses propres intérêts politiques et économiques. »