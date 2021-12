Actualités de l’UE : Bruxelles menace ses propres États d’un tribunal alors qu’ils refusent de mettre fin aux accords commerciaux | Politique | Nouvelles

L’exécutif de l’UE a menacé l’Autriche, la Suède, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et l’Italie de les traduire devant la Cour de justice européenne à moins qu’ils ne mettent fin à leurs soi-disant traités bilatéraux d’investissement intra-UE (TBI).

En 2020, les États membres de l’UE ont convenu de mettre fin à tous les TBI car ils étaient jugés incompatibles avec le droit de l’UE.

Dans son avertissement aux sept États membres, la Commission européenne a écrit : « La Commission a décidé d’ouvrir des procédures d’infraction contre l’Autriche, la Suède, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et l’Italie pour n’avoir pas effectivement supprimé de leurs ordres juridiques les Traités bilatéraux d’investissement (TBI) auxquels ils sont parties contractantes, afin qu’ils cessent de produire des effets juridiques.

« C’est la position de longue date de la Commission selon laquelle les TBI entre les États membres de l’UE constituent un système de traités parallèles chevauchant et en conflit avec le droit de l’Union, empêchant ainsi sa pleine application. »

Il a poursuivi: « La Commission note que l’Autriche et la Suède n’ont pas signé l’accord plurilatéral avec d’autres États membres et n’ont pas finalisé la résiliation bilatérale de leurs TBI intra-UE.

« Entre-temps, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et l’Italie ont signé l’accord plurilatéral en mai 2020, mais n’ont pas encore achevé son processus de ratification, nécessaire pour assurer la sécurité juridique des investisseurs et des entreprises.

« La Commission exhorte les États membres susmentionnés à prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour supprimer les TBI intra-UE de leur ordre juridique, en gardant à l’esprit leur incompatibilité avec le droit de l’Union.

« Sans une réponse satisfaisante de leur part dans un délai de deux mois, la Commission peut décider d’adresser des avis motivés. »

La lettre s’est poursuivie par un avertissement direct à la Suède, dont l’affaire sera renvoyée devant la Cour de justice européenne si elle ne répond pas dans les deux mois.

Il a déclaré: « En outre, aujourd’hui, la Commission a envoyé un avis motivé complémentaire à la Suède pour n’avoir pas réussi à garantir que son traité bilatéral d’investissement (TBI) avec la Roumanie cesse de produire des effets juridiques.

« Bien que la Suède ait retiré le TBI de son ordre juridique de manière formelle et sans ambiguïté via un accord mutuel avec la Roumanie, elle n’a pas réussi à garantir le degré de sécurité juridique requis pour les investisseurs et les entreprises, car elle n’a pas éliminé en pratique tous les effets juridiques que le TBI avait produits depuis sa première incompatibilité avec le droit de l’Union.

« Cela a permis aux tribunaux arbitraux de se faire leur propre opinion quant à la validité du TBI, en confirmant jusqu’à présent son applicabilité et en acceptant la compétence sur la base de ses dispositions.

« La Commission exhorte la Suède à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que son TBI avec la Roumanie cesse de produire des effets juridiques, en gardant à l’esprit l’incompatibilité du TBI avec le droit de l’Union.

« Sans une réponse satisfaisante de la Suède dans les deux prochains mois, la Commission pourrait décider de porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne. »

La plupart des TBI concernés par cet accord ont été signés entre des États d’Europe orientale et occidentale avant que les premiers ne deviennent membres de l’UE.

La fin des TBI intra-UE a marqué la fin d’une ère pour le règlement des différends entre investisseurs et États (« RDIE ») et a exclu un nombre important de futures réclamations contre des souverains.