Actualités de l’UE : Bruxelles met en garde contre la Biélorussie de sanctions majeures prévues alors que la guerre des migrants explose | Politique | Nouvelles

Cela survient alors que des responsables biélorusses ont été accusés d’avoir envoyé des milliers de réfugiés à la frontière polonaise, dans le cadre d’une tentative de « déstabiliser » l’UE. S’adressant au Financial Times, des diplomates européens ont déclaré qu’ils envisageaient d’imposer une série de sanctions aux responsables biélorusses, à une compagnie aérienne syrienne et à un hôtel à Minsk, dans le cadre d’une tentative de faire pression sur le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko pour qu’il arrête le flux de migrants.

Se référant aux sanctions, un haut responsable de l’UE a déclaré : « Lorsqu’elles seront appliquées, ces mesures auront un impact tangible sur la situation actuelle.

« Nous poursuivons nos démarches auprès des pays d’origine et de transit. D’autres contacts sont prévus dans les prochains jours.

Les sanctions ont été prévues pour des organisations ou des individus impliqués dans la facilitation du mouvement de personnes en provenance de régions telles que la Syrie, le Yémen et l’Irak vers la frontière entre la Biélorussie et l’UE.

La liste comprend jusqu’à présent la compagnie aérienne syrienne Cham Wings, qui propose des vols vers la Biélorussie, et l’hôtel Minsk, qui héberge des migrants dans le pays. La liste comprendrait également plus de deux douzaines de responsables biélorusses et pourrait s’étendre à l’aéroport de Minsk.

Des responsables de l’UE organisent une réunion à Bruxelles lundi, pour discuter de la portée et de la base juridique des sanctions.

Cependant, des responsables ont déclaré que le paquet final pourrait prendre des semaines à finaliser car il impliquera une coordination entre le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis.

Plus tôt cette semaine, M. Loukachenko a menacé de riposter si l’UE renforçait les sanctions contre le pays, faisant allusion à la possibilité de couper l’approvisionnement en gaz.

Dans des commentaires aux responsables libérés par la présidence, M. Loukachenko a déclaré : « S’ils nous imposent des sanctions supplémentaires… nous devons réagir.

Deux jours seulement auparavant, M. Poutine a fait voler deux bombardiers nucléaires au-dessus de l’espace aérien biélorusse, qui – selon le ministère russe de la Défense – ont été envoyés en soutien à M. Loukachenko.

En réponse, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a accusé M. Poutine d’être le « cerveau » derrière les actions de la Biélorussie.

Lors d’une session parlementaire sur la crise, il a déclaré : « Cette attaque que mène Loukachenko a son cerveau à Moscou. Le cerveau est le président Poutine. »

La France a également frappé l’attaque biélorusse, le secrétaire d’État français aux Affaires européennes, Clément Beaune, la qualifiant d' »attaque migratoire » destinée à « déstabiliser l’Union européenne ».

M. Loukachenko a nié les allégations selon lesquelles le flux de migrants ferait partie d’une attaque biélorusse contre l’UE, accusant plutôt l’Amérique de les avoir « invités » et de s’attendre à ce que « l’Europe et l’Asie centrale les accueillent ».

Plus tôt cette semaine, le gouvernement polonais a envoyé 12.000 soldats à la frontière pour arrêter le flux de migrants et renforcer les 10.000 hommes déjà stationnés là-bas.

Qualifiant la vague de réfugiés d' »invasion », le gouvernement polonais s’est dit « déterminé » à « défendre » l’Europe.

Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, a déclaré : « Le gouvernement polonais est déterminé et nous défendrons la sécurité de notre pays et de l’ensemble de l’UE, en respectant nos obligations internationales et en gardant à l’esprit, avant tout, les intérêts de l’État et la sécurité de soldats polonais, d’officiers des gardes-frontières et de citoyens. »