Actualités de l’UE : Bruxelles ne parvient pas à sauver les pays touchés par la crise – des MILLIARDS de disparus | Politique | Nouvelles

in

Inondations en Allemagne : Merkel visite une zone touchée par les destructions

Seuls 500 millions d’euros par an sont destinés à soutenir les États de l’UE en cas de catastrophe naturelle majeure ou d’urgence de santé publique, telle que la pandémie de COVID-19. Le montant est perçu comme une “goutte dans l’océan” par l’eurodéputé belge de centre-droit Pascal Arimont qui s’est joint à certains de ses collègues dans un appel urgent à Bruxelles pour agir. En juillet, les principales régions de l’Allemagne de l’Ouest ont connu de fortes pluies, entraînant des inondations sans précédent. Les inondations ont endommagé des infrastructures critiques.

Le gouvernement allemand a créé un fonds de reconstruction de 30 milliards d’euros pour couvrir les dommages causés par les inondations qui ont tué 184 personnes en Allemagne de l’Ouest.

La Belgique a également vu 84 personnes tuées par des inondations catastrophiques.

Et la Grèce a vu son pays ravagé par des incendies de forêt en août.

Le gouvernement grec a autorisé un plan de secours de 500 millions d’euros en réponse.

Faisant écho aux propos de M. Arimont, l’eurodéputée socialiste espagnole Cristina Maestre a déclaré : “Nous devons faire face au fait que ces aides ne sont pas suffisantes”.

Actualités de l’UE : le fonds d’aide de la Commission pour les catastrophes naturelles n’est pas suffisant, déclarent les députés (Image : GETTY)

Et selon l’eurodéputé bulgare Andrey Novakov (PPE), il est nécessaire d’adapter le fonds d’une manière qui puisse atteindre les gens plus rapidement – sinon “personne ne comprendra ce que nous avons fait ici à Bruxelles”.

Pour la Grèce et la Belgique, les dépenses exercent une pression supplémentaire sur leurs économies déjà tendues.

Le porte-parole en chef de la Commission européenne, Eric Mamer, en réponse à une question d’EURACTIV sur les coûts économiques des catastrophes climatiques de cette année, a déclaré : « Les États membres doivent en effet certainement mobiliser des fonds pour faire face aux conséquences de telles catastrophes. »

Un autre porte-parole de la Commission a laissé entendre que les dépenses de crise à court terme pourraient être exclues du calcul de la dette et des déficits publics.

Ils ont déclaré: “En vertu des règles budgétaires de l’UE, les coûts d’urgence à court terme en réponse à des catastrophes naturelles majeures exceptionnelles peuvent être classés comme ponctuels et donc exclus du calcul de l’effort budgétaire structurel d’un État membre lors de l’évaluation du respect du pacte de stabilité et de croissance. .”

LIRE LA SUITE: affrontements entre l’UE et l’Italie alors que les constructeurs de voitures de luxe demandent une exemption de la loi

Ils ont souligné des précédents en Italie où “les coûts d’urgence liés aux tremblements de terre dans les Abruzzes et en Emilie ainsi que d’autres catastrophes naturelles ont été pris en compte dans le passé”.

Dans le cadre du Fonds européen de solidarité, la Commission européenne a annoncé en juin dernier 119 millions d’euros de soutien à la France, la Grèce et la Croatie suite à plusieurs catastrophes naturelles en 2020.

Dans la foulée de l’avertissement du mois dernier du panel scientifique des Nations Unies sur le climat selon lequel les conditions météorologiques extrêmes et la montée des mers frappent plus vite que prévu, les dirigeants ont appelé lundi à plus d’argent et de volonté politique pour aider les gens à s’adapter à la nouvelle réalité.

Lors d’un dialogue à Rotterdam organisé par le Centre mondial sur l’adaptation, plus de 50 ministres et chefs d’organisations climatiques et de banques de développement ont appelé à ce que les discussions sur le climat de la COP26 de novembre traitent l’adaptation comme « urgente ».

Dans un communiqué, ils ont déclaré que l’adaptation – qui va de la construction de défenses plus élevées contre les inondations à la culture de cultures plus résistantes à la sécheresse et à la relocalisation des communautés côtières – n’avait pas bénéficié de la même attention, des mêmes ressources ou du même niveau d’action que les efforts visant à réduire les émissions de réchauffement de la planète.

A NE PAS MANQUER :

La ligne du Brexit explose alors que l’UE fulmine contre Frost à la déclaration [REACTION]

L’UE en a marre que l’Amérique ne laisse pas les Européens voyager aux États-Unis [INSIGHT]

Brexit EN DIRECT : l’Irlande veut désespérément que l’UE s’accorde sur un nouvel accord avec le Royaume-Uni [LIVE BLOG]

Actualités de l’UE : Merkel a créé un fonds de reconstruction de 30 milliards d’euros pour couvrir les dommages causés par les inondations (Image : GETTY)

Cela a laissé les communautés du monde entier « exposées à une urgence climatique qui se déroule plus rapidement que prévu », ont-ils déclaré.

“L’adaptation ne peut plus être sous-priorisée”, ont-ils ajouté.

“Il est impératif que la COP26 lance une accélération des efforts d’adaptation pour permettre au monde de suivre le rythme de cette urgence la plus profonde et la plus étendue.”

Ils ont averti que le sommet COP26, qui se tiendra en Grande-Bretagne, ne réussirait que s’il faisait de l’avancement des efforts d’adaptation une priorité égale à la réduction des émissions de carbone.

La réunion de Rotterdam – à laquelle ont assisté l’ancien secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon, la cheffe de l’ONU pour le climat Patricia Espinosa et la directrice du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva – a entendu des représentants de nations africaines, de petits États insulaires en développement et d’autres pays vulnérables au climat.

Ils ont expliqué comment les communautés sont aux prises avec des inondations, des sécheresses et des tempêtes exceptionnellement graves, ainsi que la pandémie de COVID-19, faisant reculer les gains de développement durement gagnés et déracinant les gens dans les bidonvilles des villes ou même au-delà des frontières nationales car ils deviennent incapables de survivre sur leur propre terrain. terre.

“Nous vivons maintenant dans l’œil de la tempête. Adapter le monde à notre urgence climatique est essentiel pour notre sécurité, alors même que nous luttons contre une pandémie mondiale”, a déclaré Patrick Verkooijen, PDG du Global Center on Adaptation, à l’ouverture de la dialogue.

“Des millions de vies et la sécurité des communautés à travers le monde sont déjà en jeu”, a-t-il ajouté.