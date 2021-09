in

Le haut représentant de l’UE a déclaré aux députés européens lors d’une réunion lundi que Bruxelles devait compter sur le Royaume-Uni et les États-Unis pour aider les gens à fuir l’Afghanistan, selon l’eurodéputé italien Marco Zanni. Dans une déclaration consultée par Express.co.uk après la réunion, M. Zanni a déclaré : “La réunion d’aujourd’hui, avec le haut représentant Borrell rappelant que Bruxelles devait compter sur les États-Unis et le Royaume-Uni pour les procédures d’évacuation, a malheureusement à nouveau mis en évidence l’incohérence de l’UE sur les scénarios.

« Une fois de plus, les institutions européennes se distinguent par leur manque de pertinence.

« L’UE devrait retenir la leçon de 2015 et ne pas répéter aujourd’hui les erreurs commises dans la crise de l’immigration syrienne en Europe.

« Dans une situation d’urgence comme la situation actuelle, la solidarité est bonne pour ceux qui en ont vraiment besoin : il convient que chacun fasse sa part pour accueillir, en premier lieu les pays frontaliers de l’Afghanistan comme le Pakistan et la Chine.

“La protection des frontières doit être une priorité, avec une attention particulière au risque terroriste, aujourd’hui plus que jamais d’actualité, sans soutenir ceux qui, en Italie et en Europe, se proposent de dialoguer avec les assassins et les intégristes.”

Nouvelles de l’UE: Joseph Borrell a admis que l’UE comptait sur le Royaume-Uni et les États-Unis pour les évacuations (Image: GETTY)

Les pays de l’Union européenne ont annoncé mardi qu’ils augmenteraient leur aide à l’Afghanistan et à ses voisins, mais n’ont pas pu se mettre d’accord sur une politique commune sur l’accueil des demandeurs d’asile fuyant le régime taliban.

Les pays occidentaux impliqués dans la lutte contre les talibans ont transporté par avion 100 000 personnes qui les ont soutenus et les accueilleraient, ainsi que d’autres qui n’ont pas pu monter dans les derniers vols d’évacuation.

La chancelière Angela Merkel a déclaré que ce groupe comprenait jusqu’à 40 000 personnes ayant le droit de résider en Allemagne.

La question qui divise les pays de l’UE est de savoir si l’asile devrait être étendu par le bloc dans son ensemble à d’autres groupes considérés comme susceptibles de souffrir en vertu de l’application stricte de la charia ou de la loi islamique par les talibans.

Pour beaucoup, la crise évoque 2015, lorsque plus d’un million de personnes de Syrie et d’autres pays ont rejoint l’UE, se heurtant à l’indignation de certains États membres, qui ont rejeté les appels à accueillir certains demandeurs d’asile dans un geste de solidarité de l’UE.

La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré que le bloc devrait accueillir des femmes, des enfants, des juges, des journalistes et des militants des droits de l’homme afghans qui étaient vulnérables aux talibans après 20 ans de droits et de libertés accrus.

“Le meilleur moyen d’éviter une crise migratoire est d’éviter une crise humanitaire” en Afghanistan, a-t-elle déclaré à l’issue d’une réunion des ministres de l’Intérieur des Etats membres. « Tout le monde aimerait éviter une situation comme celle que nous avons connue en 2015. »

Le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer, dont le pays a accueilli la majeure partie des nouveaux arrivants depuis 2015, a déclaré que tous les pays membres devraient jouer leur rôle. Mais l’Autriche, la République tchèque, le Danemark, la Hongrie et la Pologne se sont opposés à l’accueil d’Afghans.

“Restez là-bas – et nous soutiendrons la région pour aider les gens là-bas”, a déclaré le ministre autrichien de l’Intérieur Karl Nehammer à ceux qui espèrent atteindre l’Europe.

Actualités de l’UE : Marco Zanni déclare que l’UE s’est révélée « non pertinente » en Afghanistan (Image : GETTY)

Finalement, les ministres ont décidé que seuls les pays de l’UE désireux de réinstaller des personnes en provenance d’Afghanistan, en mettant particulièrement l’accent sur les groupes de femmes et d’enfants les plus vulnérables.

L’UE compte un demi-milliard d’habitants et a besoin d’immigrants pour soutenir sa population vieillissante. Le bloc a accordé l’asile à 300 000 personnes l’année dernière, a déclaré Johansson.

Mais les arrivées irrégulières de 2015-16 ont mis à rude épreuve les systèmes sociaux et de sécurité, nourri le sentiment anti-migrants et déclenché des querelles entre les pays membres sur la manière de les subvenir.

Les attaques meurtrières des radicaux islamistes à Paris, Bruxelles, Nice, Berlin et d’autres villes ont depuis alimenté l’hostilité dans certaines parties de l’Europe à l’immigration majoritairement musulmane du Moyen-Orient et d’Afrique.

“Nous craignons que cette situation ne débouche à nouveau sur des attaques terroristes sur le sol de l’UE”, a déclaré le ministre de l’Intérieur slovène Ales Hojs, actuel titulaire de la présidence tournante de l’UE.

Les faucons, dont la Pologne et la Hongrie, ont rejeté l’accueil de réfugiés, affirmant qu’ils représentaient une menace pour la sécurité et un défi pour la composition traditionnelle de leurs sociétés, et que la question de l’immigration est devenue hautement politique.

Depuis 2016, le bloc a fortifié ses frontières extérieures et accru son aide à des pays comme la Turquie, le Liban, la Libye et la Tunisie dans le but d’éloigner les migrants.

« Sur la base des enseignements tirés, l’UE et ses États membres sont déterminés à agir conjointement pour empêcher la récurrence des mouvements migratoires illégaux à grande échelle incontrôlés rencontrés dans le passé », ont déclaré les ministres dans un communiqué conjoint.

Johansson a déclaré que le bloc était prêt à quadrupler l’aide humanitaire aux Afghans, mais que l’aide au développement était suspendue jusqu’à ce que les talibans fassent preuve d’un engagement suffisant en faveur des droits des femmes et des minorités.

La déclaration des ministres n’a donné aucun détail sur le financement.

L’UE accueille un dixième des réfugiés dans le monde, ce qui équivaut à environ 0,6% de la population totale du bloc.

L’année dernière, 42 000 Afghans ont obtenu une protection juridique dans l’UE.

Les Afghans représentaient un peu plus d’un dixième des premières demandes d’asile dans le bloc, le deuxième groupe après les Syriens, et représentaient 8 % des entrées irrégulières, selon les données de la Commission.

Alors que des millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur de l’Afghanistan et ont besoin d’une aide humanitaire, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré qu’il était difficile d’estimer combien quitteraient le pays et la région pour l’Europe.

Johansson a déclaré que jusqu’à présent, il n’y avait pas eu d’exode d’Afghans.