Actualités de l’UE : Bruxelles panique face à la flambée des cas de Covid – les députés annulent la réunion en personne | Monde | Nouvelles

Le président du Parlement européen, David Sassoli, a été contraint de céder aux pressions des députés européens demandant que les sessions plénières de cette semaine à Strasbourg se déroulent sous une forme hybride. De nombreux députés européens ont été testés positifs pour le coronavirus, ce qui fait craindre qu’une réunion en personne ne provoque un baril d’infections.

L’Europe est actuellement aux prises avec les quatrième et cinquième vagues d’infections à coronavirus, incitant les gouvernements de l’UE à travers le bloc à mettre en œuvre de nouvelles mesures de verrouillage.

Les taux de vaccination sont beaucoup plus bas dans de nombreux pays qu’au Royaume-Uni, et le Dr Andrea Ammon, directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), a déclaré que les gens résistent au déploiement dans certains pays en partie à cause d’un manque de confiance dans leur Gouvernements.

Elle a déclaré à Andrew Marr Show de la BBC que si des politiques telles que la vaccination obligatoire ont été introduites pour lutter contre ce problème dans certains endroits, l’introduction de mesures plus strictes pourrait fonctionner comme une « épée à double tranchant » en provoquant une résistance supplémentaire.

Cet effet a déjà été observé dans plusieurs pays au cours du week-end, de la violence à Vienne à propos des vaccins obligatoires aux émeutes à Rotterdam contre un nouveau verrouillage imminent.

La police et les manifestants se sont également affrontés dimanche dans les rues de Bruxelles lors de manifestations contre les restrictions imposées par le gouvernement concernant le COVID-19, la police tirant des canons à eau et des gaz lacrymogènes sur des manifestants lançant des pierres et des bombes fumigènes, ont déclaré des témoins.

Environ 35 000 personnes ont participé à des manifestations, a indiqué la police, qui ont commencé pacifiquement avant que les violences n’éclatent.

Des manifestants portant des cagoules noires ont lancé des pierres sur la police alors qu’ils avançaient avec des canons à eau au carrefour principal devant le siège de la Commission de l’Union européenne, ont déclaré des journalistes de ..

Face aux lignes de police, les manifestants se sont tenus par la main et ont scandé « liberté ». Un manifestant portait une pancarte indiquant « quand la tyrannie devient une loi, la rébellion devient un devoir ».

Ces derniers jours, des violences ont également éclaté lors de manifestations anti-restrictions aux Pays-Bas, voisin de la Belgique.

Vendredi, la police de Rotterdam a ouvert le feu sur une foule.

Le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, a condamné « une orgie de violence » lors des manifestations de vendredi où sept personnes ont été blessées et plus de 20 ont été arrêtées.

Des centaines d’émeutiers ont rempli la capitale pour protester contre un nouveau verrouillage partiel de trois semaines, des plans pour introduire un laissez-passer pour le vaccin Covid et une interdiction des feux d’artifice du Nouvel An.

Les manifestants ont lancé des pierres et des feux d’artifice sur des policiers et incendié des voitures de police, tandis que la police néerlandaise a riposté en tirant et en blessant au moins deux personnes.

La nuit suivante, des milliers de personnes se sont rassemblées pacifiquement sur la place centrale du Dam à Amsterdam malgré l’annulation de la manifestation par les organisateurs, tandis que des centaines de personnes ont également défilé dans la ville méridionale de Breda.