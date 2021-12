Actualités de l’UE : Bruxelles prépare une nouvelle loi révolutionnaire pour accorder de vastes pouvoirs commerciaux | Politique | Nouvelles

La nouvelle loi donnerait à l’UE la capacité d’imposer des contre-sanctions aux particuliers, aux entreprises et à des pays entiers. En effet, cela permet à l’UE de se battre contre l’un de ses membres s’il se trouve dans une position difficile.

L’UE a planifié ce que l’on appelle les États-Unis d’Europe ces dernières semaines – avec un événement organisé pour discuter du potentiel de cela.

L’Allemagne a inclus dans ses propositions suite à l’annonce d’un gouvernement de coalition qu’elles seraient « l’évolution de l’UE vers un État fédéral européen ».

Le nouveau gouvernement allemand comprend une coalition « aux feux de circulation » entre les sociaux-démocrates (SPD), les Verts et le FDP libéral.

Cependant, tout le monde n’y est pas favorable.

S’exprimant lors de l’événement « Comment réformer l’Union (européenne – PAP) pour l’avenir de l’Europe ? », vendredi, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a clairement exprimé ses sentiments à l’égard de cette suggestion, la qualifiant d' »utopie dangereuse ».

M. Morawiecki a déclaré: « Nous disons que la création d’un État européen unique, ‘les États-Unis d’Europe’ est une sorte d’utopie, une utopie dangereuse qui ne peut être construite uniquement sur la base de présupposés juridiques et des compétences étendues des institutions individuelles .

« Ici, notre voix peut être plus faible ou plus forte, mais plus nous parlons de bon sens et montrons que ces différences non seulement ne peuvent pas et ne doivent pas être ‘égalisées’. »

Il a ajouté que cela « appauvrirait l’héritage européen » et conduirait à « une expérience très dangereuse avec de nombreux éléments utopiques ».

Le Premier ministre polonais a également critiqué le projet de monnaie commune introduit par l’UE.

Un certain nombre de députés européens se sont également engagés à affronter le nouveau gouvernement de coalition allemand s’ils choisissent d’accélérer les plans du super-État proposé.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, la dirigeante d’extrême droite française Marine Le Pen et Jaroslaw Kaczynski, chef du parti au pouvoir en Pologne Droit et justice (PiS), se sont tous réunis lors d’une conférence conjointe pour parler de la proposition.

Mme Le Pen a expliqué que l’alliance est « d’autant plus nécessaire maintenant que nous sommes confrontés à une coalition allemande qui a fait du fédéralisme une priorité et augmentera certainement aussi la pression migratoire ».

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a rejoint Mme Le Pen dans l’unité en tweetant qu’ils s’accordent sur le souhait « d’une Europe des nations pour rendre aux peuples d’Europe leur liberté et leur souveraineté ».

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré : « Nous voulons changer la politique de Bruxelles ».

À la suite de la conférence conjointe de samedi, l’alliance a publié une déclaration conjointe au mépris de la proposition.

Ils ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas « une Europe gouvernée par une élite autoproclamée ».

L’alliance a ajouté que « seules les institutions souveraines des États ont une pleine légitimité démocratique ».