Actualités de l’UE : Bruxelles réprimandée par son propre tribunal – des milliards pris dans des transferts « suspects » | Monde | Nouvelles

La Cour des comptes européenne (CCE) a constaté lundi que le bloc bruxellois a une approche faible pour lutter contre le blanchiment d’argent, laissant les États membres gérer la question à un niveau individuel.

Dans un rapport spécial, la Cour a écrit : « Les faiblesses au niveau de l’UE en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme doivent être corrigées, et le rôle de surveillance de l’UE doit être considérablement renforcé.

“Il reste encore beaucoup à faire pour garantir que la législation de l’UE est mise en œuvre de manière rapide et cohérente.

“Pour commencer, l’UE devrait utiliser les règlements de préférence aux directives dans la mesure du possible, étant donné la nécessité d’une mise en œuvre cohérente de la législation au niveau des États membres.”

Le tribunal a estimé que la valeur des transactions suspectes au sein de l’UE est estimée à des centaines de milliards d’euros.

Les résultats interviennent après qu’un rapport cinglant a révélé que 62% des Européens pensent que la corruption est un “gros” problème dans leur pays.

Le Baromètre mondial de la corruption pour l’UE a suscité un avertissement sévère de la part d’un député européen et militant pour la transparence, qui a affirmé que le problème devrait s’aggraver alors que Bruxelles commence à distribuer des sommes considérables aux pays touchés par la pandémie pour stimuler leurs économies.

L’Allemand Daniel Freund a déclaré à Politico : « La corruption dans les États membres de l’UE est un problème énorme, et dans le même temps, les États membres et la Commission européenne font trop peu pour s’attaquer au problème.

Il a ajouté: “Le problème va s’aggraver dans les mois à venir.”

Environ 29% des personnes ont admis avoir utilisé des relations personnelles pour accéder aux soins de santé pendant la pandémie.

Et six pour cent ont déclaré avoir payé un pot-de-vin pour des soins de santé, selon l’enquête menée auprès de plus de 40 000 personnes dans l’UE d’octobre à décembre 2020.

Les enquêteurs de Kantar, qui ont mené l’étude, ont constaté que la corruption était en augmentation.

A Chypre, 65% des personnes pensent que la corruption dans leur pays a augmenté au cours des 12 derniers mois.

En Slovénie, qui assumera prochainement la présidence tournante de l’UE, le chiffre était de 51 %.

Le Portugal (41 %) et l’Italie (34 %) figuraient également parmi les dix premiers pays considérés comme touchés par la fraude.

Et la plupart des gens pensent que les politiciens sont à blâmer pour les niveaux élevés de corruption dans leur pays.

Lorsqu’on leur a demandé si « la plupart des personnes dans les institutions suivantes sont corrompues », 28% des personnes ont répondu des membres du parlement.

Un quart a déclaré que les chefs d’entreprise étaient corrompus, tandis que les banquiers et les bureaux du Premier ministre ou du président ont tous deux été mentionnés par 23% des personnes interrogées.