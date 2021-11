Actualités de l’UE : Bruxelles se prépare à des discussions explosives avec la Suisse après le « moment du Brexit » | Politique | Nouvelles

La Suisse s’est retirée des pourparlers pour remplacer son accord bilatéral par un accord-cadre global avec Bruxelles pour gérer leurs relations. Berne a déclaré que le pacte menaçait sa souveraineté et sa capacité à protéger son marché du travail. Près de six mois plus tard, le ministre fédéral des Affaires étrangères du pays, Ignazio Cassis, rencontrera aujourd’hui le vice-président de la Commission Faros Sefcovic à Bruxelles.

Berne a abandonné les négociations après sept ans de pourparlers avec Bruxelles pour remplacer l’accord ad hoc entre les deux parties qui a vu la Suisse profiter du marché unique de l’UE.

Cette décision a été qualifiée par certains de « moment Brexit » de la Suisse.

La Suisse n’a jamais été membre de l’UE et a rejeté l’adhésion à l’Espace économique européen lors d’un référendum en 1992.

Mais il a bénéficié d’un accès presque complet au marché unique de l’UE grâce à une série de 120 accords bilatéraux et est membre de l’espace de voyage sans passeport Schengen du bloc.

Le pays s’est également largement aligné sur Bruxelles sur un vaste éventail de questions économiques et juridiques.

Bruxelles a affirmé que l’accord-cadre aurait amélioré et amélioré leur relation.

Les eurocrates ont refusé de faire de même avec les pactes bilatéraux, qui finiront par se désintégrer alors que les responsables de l’UE cherchent à faire pression sur la Suisse pour qu’elle retourne à la table des négociations.

En conséquence, l’accès de Berne aux marchés du bloc s’est lentement érodé.

En représailles, les chefs de l’UE ont averti en juillet qu’il n’y aurait pas d’accès illimité au marché unique du bloc et qu’ils travaillaient au démantèlement des relations bilatérales.

La Commission européenne a déclaré : « La Suisse va progressivement perdre son lien privilégié avec le système électrique de l’UE.

LIRE LA SUITE: Macron frappe après que les Britanniques ont clairement indiqué « ils n’ont pas besoin de la France »

« S’il y a une panne d’électricité qui touchera tout le monde.

« C’est une illusion que la Suisse devienne noire mais que les lumières restent allumées ailleurs en Europe. »

Les contrôles sur les subventions de l’État ont été l’un des principaux points d’achoppement des discussions sur une nouvelle relation commerciale entre la Suisse et l’UE.

La décision de quitter les pourparlers a été une victoire massive pour le Parti populaire suisse de droite, qui a fait campagne sans relâche pour empêcher que des pouvoirs ne soient remis à Bruxelles.

Mais d’autres affirment que cette décision ne provoquera pas un tremblement de terre politique similaire au résultat du Brexit en juin 2016.

Hugo Roppel, directeur général de Geneva Logistics Group, a déclaré : « Pour être honnête, je n’ai pas le sentiment de conséquences directes pour nos activités.

« Le plus rationnel serait de dire que nous avons besoin de l’Europe et que l’Europe a besoin de la Suisse. »