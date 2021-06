Actualités de l’UE : Bruxelles s’effondre alors que la majorité des Européens ne font plus confiance au bloc – nouveau sondage | Monde | Nouvelles

France : les citoyens veulent « plus de souveraineté » selon un expert

L’enquête, commandée par le groupe de réflexion du Conseil européen des relations étrangères via Alpha, AnalitiQs, Dynata, YouGov et Datapraxis dans 12 pays de l’UE, a révélé que la majorité des citoyens de l’UE dans au moins six pays ont perdu confiance dans l’UE. La lenteur du déploiement des vaccins du bloc et l’incapacité des dirigeants de l’UE à parvenir à une politique de frontières intérieures unifiée pendant la pandémie ont été au cœur des critiques exprimées par les personnes interrogées.

Des majorités en France (62 %), en Allemagne (55), en Italie (57), en Espagne (52) et en Autriche (51) estiment désormais que non seulement la pandémie a été mal gérée, mais que le « projet européen » en tant que tel est “cassé”.

Le rapport se lit comme suit : « Le fait que deux des États les plus grands et les plus influents de l’UE – la France et l’Allemagne – soient les moins convaincus de la nécessité d’une coopération européenne souligne l’urgence avec laquelle l’UE doit se surpasser.

“Les deux pays ont d’importantes élections nationales à venir l’année prochaine, ce qui pourrait représenter un défi pour les dirigeants de l’UE – l’euroscepticisme ayant augmenté en raison de la mauvaise gestion par les institutions de l’UE du déploiement du vaccin.

“Nos données de sondage indiquent que l’UE a utilisé sa seconde chance maintenant que la confiance dans les institutions européennes s’est affaiblie.

“Bien qu’il y ait une plus grande déception avec le système politique que lorsque nous avons interrogé les citoyens de l’UE l’année dernière, les dirigeants politiques européens doivent être lucides sur le choix qui leur est fait concernant le projet européen.

“La croyance assiégée dans la nécessité d’une coopération européenne ne durera pas jusqu’à de nouveaux échecs. En ce moment critique, les dirigeants européens doivent s’assurer que les institutions de l’UE ne vont pas trop loin ou ne font pas trop de promesses.

“Ils devraient se concentrer sur le fait de jouer un rôle où ils peuvent véritablement renforcer les efforts des gouvernements nationaux, et dans lequel le public européen veut les voir s’engager.”

L’enquête a été menée en avril 2021, auprès d’un échantillon global de 17 231 répondants.

Cela survient quelques jours seulement après que le dernier Eurobaromètre a montré que seulement 15% des Français soutiennent désormais l’UE telle qu’elle est.

La France, qui est historiquement l’un des pays les plus eurosceptiques du bloc selon les sondages passés par le bloc, est une nouvelle fois en tête de liste des plus mécontents.

Le secrétaire d’État français aux Affaires européennes Clément Beaune a affirmé que les chiffres montrent « qu’il y a une longue déception française avec l’Europe, mais cela peut changer car dans la pratique l’Europe devient plus française dans ses préoccupations et ses actions.

“C’est à nous de le montrer.”

Il a également déclaré au Playbook de Politico qu’en France « il y a en effet une attente de réforme plus qu’ailleurs en Europe ».

Près de 27 000 personnes à travers l’UE ont été interrogées entre mars et avril pour le sondage.

Le résultat est particulièrement inquiétant pour l’UE alors que les Français se préparent à se rendre aux urnes l’année prochaine.

Un sondage du mois dernier a montré que les 25 à 34 ans penchaient fortement pour la leader du Rassemblement national Marine Le Pen lors de l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Le chef du parti d’extrême droite devrait remporter le premier tour des élections lorsque la France se rendra aux urnes l’année prochaine, selon un sondage de l’Institut français d’opinion publique pour Le Figaro.

Le soutien à Mme Le Pen a augmenté de trois points au cours du mois dernier et le sondage suggère qu’elle remporterait jusqu’à 30% du premier vote.

L’enquête suggère qu’au second tour, le président français Emmanuel Macron remporterait un second mandat avec 54% de soutien aux 46% de Mme Le Pen.

M. Macron a divisé les opinions ces derniers mois, attirant des critiques pour sa gestion de la pandémie et ses propositions de loi sur la sécurité.

Charles Grant, directeur du Center for European Reform, a déclaré que la France utiliserait sa présidence de l’UE au premier semestre de l’année prochaine avant les élections présidentielles françaises pour “promouvoir ses idées sur l’Europe”.

Mais, M. Grant a averti que les responsables devront produire des “livrables concrets” pour aider M. Macron à gagner.

M. Grant a écrit : « La France utilisera sa présidence de l’UE au premier semestre 2022 pour promouvoir ses idées sur l’Europe.

“Heureusement pour Macron, de nombreuses personnalités bruxelloises sont sympathiques à la France.

“Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, Charles Michel, le président du Conseil européen, et Josep Borrell, le haut représentant pour la politique étrangère, doivent leur travail au soutien de Macron.”