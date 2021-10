Actualités de l’UE : Bruxelles traîne la Chine sur les distributions de vaccins – VDL jubile de « se retourner contre lui » | Monde | Nouvelles

Le président de la Commission européenne a annoncé en septembre que le bloc offrirait 200 millions de doses supplémentaires de vaccins Covid aux pays en développement d’ici le milieu de l’année prochaine. Mais jusqu’à présent, l’UE est toujours à la traîne par rapport à son objectif de 250 millions pour 2021, avec seulement 56 millions de doses données.

De hauts responsables ont averti que le non-respect de ses promesses pourrait coûter à l’UE son statut géopolitique face à la Chine et provoquer la propagation de nouvelles variantes mortelles.

Déjà en juillet, le commissaire européen Josep Borrell avait averti que les dons de vaccins « insuffisants » à l’Afrique et à l’Amérique latine pourraient voir le bloc perdre de l’influence au profit de la Chine.

Il a dit : « Qui est le grand fournisseur de vaccins pour l’Afrique ? La Chine. Qui est le grand fournisseur de vaccins pour l’Amérique latine ? La Chine.

Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, et Tomas Tobé, président de la commission du développement du Parlement européen ont également averti : « L’UE et ses États membres doivent désormais faire plus.

« Étant donné que nous avons déjà obtenu des doses suffisantes pour couvrir l’ensemble de la population européenne, y compris une troisième dose de rappel de COVID-19, nous pouvons et devons intensifier les dons de vaccins à nos partenaires les plus vulnérables. »

Udo Bullmann, un social-démocrate allemand et membre de la commission du développement du Parlement européen, a averti que de nouveaux échecs pourraient « se retourner » contre l’UE.

Il a déclaré : « L’UE et les États membres doivent de toute urgence honorer leurs engagements internationaux.

« [Europe] regrettera beaucoup si d’autres prennent sa place et s’offrent comme partenaires. »

Ils rendent « une réponse rapide aux demandes d’aide internationales presque impossible », a ajouté M. Steffen.

La lettre est le signe le plus fort à ce jour des tensions entre les gouvernements et les fabricants de médicaments au sujet des dons. L’UE et les pays riches dont les citoyens les plus vulnérables ont déjà été vaccinés en grande partie subissent une forte pression de la part de l’Organisation mondiale de la santé pour aider à fournir plus de doses aux pays les plus pauvres, dont beaucoup n’ont vacciné qu’une fraction de leur population.

« Avec l’augmentation actuelle des excédents de vaccins dans de nombreux États membres, nous serons bientôt confrontés à une situation d’urgence mondiale en matière d’allocation », a écrit Steffen. « Certains pays pourraient être contraints de gaspiller de grandes quantités de vaccins précieux dont on a un besoin urgent dans d’autres parties du monde. »

Les obstacles comprennent des prix de vente minimum, des paiements de compensation onéreux exigés des pays bénéficiaires et des restrictions sur la distribution aux organisations internationales, a-t-il déclaré.

Les changements dans les volumes de livraison attendus et les dates d’expiration des doses de vaccin rendent également la planification plus difficile, a-t-il ajouté.

M. Steffen a déclaré qu’AstraZeneca et Johnson & Johnson ne pourraient ensemble livrer que jusqu’à 50 millions de doses de leurs vaccins COVID-19 cette année, ce qui signifie que l’Allemagne devrait également faire don de vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna qui sont les piliers de sa campagne de vaccination.

En réponse, Johnson & Johnson a déclaré qu’il aiderait les pays disposant de doses excédentaires à les donner à d’autres pays, en particulier en utilisant l’installation internationale COVAX, à condition que les pays respectent les exigences de sécurité, juridiques, réglementaires et logistiques.

Les autres fabricants n’ont pas pu être immédiatement contactés pour commenter.

Les pays de l’UE ont pour la plupart promis de faire don des vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Beaucoup ont restreint l’utilisation de ces vaccins en raison de très rares cas de coagulation du sang.