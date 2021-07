Actualités de l’UE : Bruxelles va prendre le contrôle de la lutte du bloc contre le blanchiment d’argent | Politique | Nouvelles

in

La Commission européenne souhaite un nouveau contrôle avec des pouvoirs de surveillance directs car un certain nombre d’États membres sont réticents à utiliser les dispositions actuelles de l’UE pour lutter contre le blanchiment d’argent. L’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent devrait être opérationnelle d’ici 2024 avec des pouvoirs de surveillance directs sur les entreprises financières transfrontalières deux ans plus tard. L’agence de l’UE sera autorisée à infliger des amendes de plusieurs millions d’euros aux entreprises qui enfreignent les règles de blanchiment d’argent, selon le Financial Times.

Les eurocrates présenteront une législation qui est leur complot le plus ambitieux à ce jour pour lutter contre le financement illicite à la suite de nombreux scandales à travers le bloc.

Il y a des centaines de milliards d’euros de transactions suspectes chaque année dans l’UE, mais la réponse pour s’attaquer au problème a toujours été inégale.

Les hauts fonctionnaires se plaignent souvent que les gouvernements nationaux ne mettent pas correctement en œuvre les directives anti-blanchiment existantes qui sont en place.

L’objectif de la Commission est de renforcer la coopération entre les autorités nationales et d’améliorer les flux transfrontaliers d’informations vers les cellules de renseignement des services financiers.

L’AMLA supervisera directement les transactions et les entreprises « les plus risquées » elles-mêmes et ouvrira des opérations dans plusieurs États membres.

Un document divulgué a déclaré: «En supervisant et en prenant directement des décisions à l’égard de certaines des entités assujetties au secteur financier transfrontalier les plus risquées, l’Autorité contribuera directement à prévenir les incidents de [money laundering and terrorism financing] dans le syndicat.

« Il coordonnera les autorités nationales de surveillance et les aidera à accroître leur efficacité dans l’application du règlement unique et à garantir des normes, des approches et des méthodologies d’évaluation des risques homogènes et de haute qualité. »

Les militants ont longtemps fait pression pour que Bruxelles ait plus de pouvoirs pour lutter contre le blanchiment d’argent à travers le bloc.

L’eurodéputé allemand Sven Giegold, des Verts, a déclaré : « Le paquet est certainement un gros problème, les années de pression portent leurs fruits.

“La nouvelle architecture contre le blanchiment d’argent est un grand pas en avant pour l’UE et le marché commun.”

Mais il a ajouté que la Commission devrait lancer une action en justice contre tout État membre n’appliquant pas les règles actuelles.

D’autres scandales incluent des transactions suspectes via la succursale estonienne de la Dankse Bank entre 2007 et 2015.

Tout paquet proposé par la Commission devra encore être débattu entre le Parlement européen et les États membres avant de pouvoir entrer en vigueur.

Il est sur le point de créer un livre de règles unique à l’échelle de l’UE pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que de nouvelles règles sur les crypto-monnaies.