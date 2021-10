in

Le président du Conseil européen s’est exprimé au milieu des inquiétudes quant à la capacité de l’Europe à se défendre alors que l’Amérique se concentre de plus en plus sur la Chine. Cela n’a augmenté qu’après le retrait calamiteux de l’Occident d’Afghanistan en août.

S’exprimant lors de l’événement annuel du Prix Charlemagne – qui célèbre l’unité européenne – le plus haut eurocrate a déclaré : « Nous voulons moins de dépendance.

« Nous voulons plus d’influence, car nous avons des valeurs à promouvoir – elles sont fortes comme nous venons de le dire – des intérêts à défendre et des citoyens à protéger.

« Notre plus grande autonomie doit reposer sur deux piliers stratégiques : le développement socio-économique et la sécurité. Le premier pilier est économique et social.

« Le deuxième pilier est celui de notre sécurité.

« Les partisans d’une plus grande autonomie stratégique européenne soupçonnent parfois ceux qui semblent plus réticents de vouloir ralentir l’intégration.

“Et d’autres voient dans une plus grande autonomisation le risque d’affaiblir notre Alliance atlantique.”

Le prix annuel récompense le travail accompli au service de l’unification européenne

Le récipiendaire de cette année était le président roumain Klaus Iohannis.

M. Michel s’est exprimé alors que les 27 dirigeants européens du bloc doivent discuter de la défense et de la sécurité européennes lors d’un dîner mardi lors d’un sommet en Slovénie.

Le mois dernier, il est apparu que le président français Emmanuel Macron menait des projets pour une « Union européenne de la défense » d’une intégration militaire plus étroite à la suite de la dispute sous-marine avec l’Australie et du retrait des États-Unis d’Afghanistan.

Un proche allié du président français a suggéré que sa pression pour une armée européenne pourrait entraîner une discussion sérieuse sur la représentation du bloc au Conseil de sécurité.

Sandro Gozi, député européen du parti de M. Macron, a déclaré : « Je pense que si nous avançons sur ces choses, nous pouvons également mettre sur la table la discussion sur le Conseil de sécurité. »