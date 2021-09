Actualités de l’UE: Charles Michel retourne les armes contre Joe Biden alors que le chef de Bruxelles promet de déménager en Chine | Politique | Nouvelles

Le président du Conseil européen a également critiqué le prédécesseur du dirigeant américain Donald Trump pour son incapacité à consulter les alliés européens sur ses négociations avec les talibans. Dans une évaluation cinglante du récent retrait américain d’Afghanistan, M. Michel a déclaré que l’incident a prouvé que l’UE doit intensifier ses efforts pour construire son autonomie stratégique. Avant le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre, il a déclaré que la plupart des pays européens avaient manifesté leur solidarité avec les États-Unis, lorsque la clause de l’article 5 de l’OTAN était impliquée pour la première fois.

Mais M. Michel a suggéré que cela leur avait été renvoyé au visage lorsque les administrations Trump et Biden ont fait peu d’efforts pour consulter les pays européens sur le retrait américain d’Afghanistan.

Il a critiqué la Maison Blanche pour avoir fait « très peu – voire aucune – de consultations avec leurs partenaires européens » lorsque Washington a contacté pour la première fois les talibans et a annoncé le retrait estival.

Il a déclaré : « Les événements de ces derniers jours font un bilan tragique. Nous devons reconnaître que, malgré tous nos efforts, c’est un échec pour la communauté internationale.

« En prenant du recul, ce qui frappe pour l’Européen que je suis, c’est de constater que lorsque les Etats-Unis ont fait le choix de négocier avec les talibans sous l’administration Trump, puis de confirmer leur retrait, ils ont proposé très peu de consultations avec des partenaires européens. – en fait, ils n’en ont offert aucun.

Interrogé sur les leçons que l’Europe pourrait tirer de la farce afghane, M. Michel a répondu : « La crise afghane ne fait que renforcer et consolider une conviction que j’ai depuis un certain temps déjà et que je partage avec beaucoup d’autres, à savoir l’idée d’une autonomie stratégique de la l’Union européenne qui vise à renforcer notre capacité d’influence en fonction de nos intérêts et de nos valeurs, tout en valorisant notre capacité d’action.

« Face à l’impression de chaos qui s’accélère au moment du retrait des troupes américaines, on ne peut qu’être stupéfait », a poursuivi M. Michel.

« De voir l’une des puissances économiques les plus solides au monde comme l’Union européenne, une puissance démocratique qui porte des valeurs extrêmement fortes, une puissance militaire composée de vingt-sept États, ne pouvant assurer seule, sans le soutien de la US, l’assistance nécessaire pour évacuer ses ressortissants et les Afghans qui les ont soutenus, cela appelle une réaction de notre part.

Le plus haut responsable de l’UE a ajouté : « Il me semble qu’une tendance structurelle aux États-Unis, qui existait avant Donald Trump même s’il l’a rendu beaucoup plus visible, est de donner la priorité aux intérêts américains.

« Il faut être clair sur cette réalité, qui est aussi légitime. Je peux comprendre les arguments nationaux qui conduisent le président Biden à confirmer le retrait. Je peux entendre cette décision souveraine et légitime prise par les États-Unis. »

Mais M. Michel a insisté sur le fait qu’il n’était pas encore prêt à abandonner Washington.

Discutant de ses récents entretiens avec le président Biden lors du sommet du G7, il a déclaré : « Je l’ai trouvé très engagé et sincère. Son parcours politique en atteste.

“Dans le même temps, nous devons développer en tant qu’Européens notre propre stratégie vis-à-vis de la Chine.”

Selon le président du Conseil de l’UE, cela impliquait trois éléments principaux.

Il a déclaré que Bruxelles doit faire des demandes sur les normes des droits de l’homme, s’engager “lorsque nous estimons que le dialogue est nécessaire” dans des domaines tels que le changement climatique et le coronavirus et “rééquilibrer l’accès à nos marchés respectifs”.