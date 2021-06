Actualités de l’UE : Chypre menace de détruire le plan du bloc visant à soutenir le plan fiscal de Biden | Monde | Nouvelles

Le président américain a proposé une taxe mondiale de 15% sur les grandes entreprises qui remplacerait les taxes du bloc sur les géants numériques américains tels qu’Amazon et Google. Mais la proposition aurait besoin du soutien unanime de l’UE27 et le ministre des Finances de Chypre a déjà laissé entendre que son pays pourrait faire échouer l’accord.

S’adressant à la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, Constantinos Petrides a déclaré que son gouvernement s’opposerait à une directive de l’UE qui restreindrait l’élaboration de la politique fiscale nationale.

Chypre et l’Irlande ont les taux d’imposition des sociétés les plus bas de l’UE à 12,5% et les deux pays ont présenté le débat comme celui de la souveraineté nationale.

M. Petrides a déclaré : « Nous sommes favorables au maintien de la politique de fixation du taux d’imposition en tant que compétence nationale, en maintenant un niveau de taux d’imposition des sociétés adapté au développement durable de l’économie et des investissements.

Sven Giegold, un eurodéputé allemand qui est le porte-parole des Verts pour les finances au Parlement européen, a déclaré au Guardian que Bruxelles devrait envisager d’autoriser l’approbation de la proposition pour les États membres qui soutiennent le président américain.

Il a déclaré: «C’est une illusion de penser que nous pouvons faire des progrès significatifs en matière fiscale sans explorer des alternatives au principe de l’unanimité au conseil.

« Nous devons empêcher les paradis fiscaux européens comme l’Irlande et Chypre de saboter les progrès indispensables en matière fiscale.

“Au lieu de se blottir contre les paradis fiscaux de l’intérieur de l’Europe, les pays européens devraient se joindre aux États-Unis pour développer un programme fiscal progressif.”

La pression monte sur l’UE pour qu’elle accepte le plan du leader américain, car l’Italie, l’Espagne et l’Autriche feraient autrement face à des droits de douane élevés sur les marchandises dans six mois.

Cette décision entraînerait des droits de douane sur 2 milliards de dollars (1,6 milliard d’euros – 1,4 milliard de livres sterling) de marchandises en provenance de six pays, dont le Royaume-Uni, sur leurs taxes technologiques.

LIRE LA SUITE: C’est la faute du Brexit ! L’Autriche se déchaîne contre l’échec de l’accord entre la Suisse et l’UE

La représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, a déclaré que les tarifs seraient suspendus pendant 180 jours pour donner au bloc et aux pays non membres de l’UE le temps de terminer les négociations.

Elle a déclaré : « Les États-Unis se concentrent sur la recherche d’une solution multilatérale à une série de problèmes clés liés à la fiscalité internationale, y compris nos préoccupations concernant les taxes sur les services numériques.

« Les États-Unis restent déterminés à parvenir à un consensus sur les questions fiscales internationales dans le cadre des processus de l’OCDE et du G20.

“Les actions d’aujourd’hui donnent le temps à ces négociations de continuer à progresser tout en conservant la possibilité d’imposer des tarifs en vertu de l’article 301 si cela se justifie à l’avenir.”

La menace semble fonctionner car les riches démocraties du G7 devraient approuver la proposition de Washington d’un ambitieux impôt minimum mondial sur les sociétés lorsque leurs dirigeants se réuniront plus tard cette semaine en Grande-Bretagne.

A NE PAS MANQUER :

Brexit EN DIRECT : l’Irlande dit à Boris de faire ce qu’elle dit sous peine de poursuites judiciaires [LIVE BLOG]

Theresa May déchirée pour un complot visant à annuler les réductions de l’aide étrangère [INSIGHT]

« Ils vont nous couler ! » Les chalutiers britanniques terrifiés par les attaques françaises [ANALYSIS]

Un responsable du Trésor américain a déclaré hier que le Trésor s’attend à ce que les réunions des ministres des Finances du Groupe des Sept vendredi et samedi à Londres donnent un élan pour faire avancer les négociations mondiales sur la fiscalité des entreprises vers une réunion plus large des finances du G20 en juillet en Italie.

Une approbation complète est attendue au point culminant des réunions du G7 avec le sommet des dirigeants, a ajouté le responsable.

Le Trésor américain a proposé en mai un impôt minimum mondial sur les sociétés d’au moins 15 % pour tenter de mettre fin à une spirale descendante des taux d’imposition des sociétés et dissuader les entreprises multinationales de transférer leurs bénéfices vers des pays paradisiaques.

Le minimum proposé est inférieur aux propres propositions de l’administration Biden visant à augmenter le taux d’imposition des sociétés nationales à 28% et à imposer un prélèvement minimum de 21% sur les bénéfices à l’étranger réalisés par les entreprises américaines.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré fin mai qu’il s’attendait à un fort soutien des pays du G7 pour la proposition d’impôt minimum américain, et a déclaré que cela aiderait à renforcer le soutien aux plans fiscaux de Biden parmi les législateurs américains.

Un certain nombre d’autres responsables du G7 ont suscité des attentes pour les réunions des ministres des Finances à Londres, les premières réunions en face-à-face pour le groupe depuis que la pandémie de COVID-19 a rendu les réunions virtuelles l’année dernière.

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a déclaré à . dans une interview qu’il s’attend à ce que le groupe fasse des “progrès significatifs” sur les questions d’impôt sur les sociétés, notamment le problème plus épineux de l’accord sur la manière d’imposer les grandes entreprises mondiales de services numériques telles que Facebook, Amazon.com, Alphabet Inc. Google, Apple Inc et Microsoft.

Un certain nombre de pays ont imposé des taxes unilatérales sur les services numériques ciblant ces entreprises, suscitant des menaces de représailles tarifaires des États-Unis.

Les États-Unis ont insisté pour que tout régime fiscal pour ces entreprises ne discrimine pas les entreprises américaines et que toutes les taxes individuelles sur les services numériques soient interdites.

Il a plutôt proposé de cibler les 100 entreprises les plus grandes et les plus rentables pour payer plus d’impôts dans les pays où elles font des affaires, quels que soient leur classification industrielle et leur modèle commercial.