Actualités de l’UE : Craint que les animaux de compagnie malades « soient confrontés à une mort certaine » en raison du changement de réglementation de l’UE | Monde | Nouvelles

Depuis fin janvier, le règlement de l’UE sur les médicaments vétérinaires 2019/6 pour tenter de réduire l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux. Souvent, les médicaments sont utilisés sur le bétail pour l’engraisser avant l’abattage.

Il n’a aucune valeur médicinale lorsqu’il est utilisé sous cette forme et a suscité des craintes que les bactéries pourraient devenir de plus en plus résistantes aux médicaments.

Si cela se produisait, les médicaments ne seraient pas aussi efficaces ou inefficaces lorsqu’ils sont pris par des personnes, ce qui coûterait des vies humaines.

Cela a incité l’UE à envisager de mettre en œuvre le changement.

Selon les informations de l’UE, 33 000 personnes sont mortes de germes dits multirésistants dans le seul bloc en 2015.

Certains ont riposté et ont insisté sur le fait que la législation proposée n’aura pas d’impact sur les animaux de compagnie, malgré les craintes.

L’interdiction est introduite parce que près des trois quarts des antibiotiques administrés aux animaux vont au bétail pour les aider à les engraisser avant l’abattage, a révélé un rapport de 2017.

Cependant, certains craignent que cela ne se transforme en une interdiction complète et disent que c’est injuste pour les animaux de compagnie, qui représentent une petite proportion des animaux recevant des antibiotiques.

Ils sont généralement prescrits pour traiter l’infection et en nombre beaucoup moins susceptible de créer une souche résistante aux médicaments.

L’Association fédérale des vétérinaires a utilisé cet argument pour justifier une pétition qu’elle a lancée.

Il met en garde contre les “effets dramatiques sur le traitement des animaux” qu’ils craignent que les changements auront.

Il précise : « De nombreuses infections bactériennes chez les animaux pourraient alors ne plus être traitées de manière adéquate ou pas du tout.

« Cela aurait un impact significatif sur le bien-être des chiens, des chats, des chevaux et des animaux de ferme. »

Sans les antibiotiques dits de réserve, les rongeurs et les reptiles, en particulier, ne pourraient plus être sauvés de nombreuses maladies, a-t-il affirmé.

Mais l’eurodéputé allemand Martin Häusling considère que les affirmations de la pétition sont “non pertinentes”.

Lors d’une conférence de presse jeudi dernier, il a réaffirmé que les animaux de compagnie ne seraient pas concernés.

Il a déclaré que les changements indiquent clairement que l’interdiction vise à faire la distinction entre les animaux d’engraissement et les animaux domestiques.

En cas de maladie spécifique, les vétérinaires devraient être autorisés à administrer les antibiotiques réservés aux humains à des animaux individuels, a-t-il déclaré.

Mais de nombreux vétérinaires craignent que les animaux ne soient abandonnés dans la vie de tous les jours si le Parlement européen approuve le changement.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg