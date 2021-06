Actualités de l’UE : des États se liguent contre la Hongrie et la Pologne – menace de sanction | Politique | Nouvelles

in

Une multitude de capitales, jusqu’à 10, ont rédigé une déclaration cinglante critiquant les nouvelles lois LGBT du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Et la Pologne, aux côtés de Budapest, est toujours confrontée à sa menace de « l’article 7 », qui pourrait voir les deux États voyous perdre leurs droits de vote dans l’UE. La dispute se joue lors d’une réunion des ministres des Affaires européennes à Luxembourg, connue sous le nom de Conseil des affaires générales.

La Commission européenne a déclenché des procédures au titre de l’article 7 contre Varsovie en 2017, tandis que le Parlement européen les a lancées contre la Hongrie l’année suivante.

Ces procédures permettent à la Commission, au Parlement ou aux États membres d’engager des poursuites contre des pays pour des violations graves de l’État de droit.

La Pologne a été accusée d’avoir enfreint les règles du bloc concernant des réformes judiciaires qui auraient été une menace pour la primauté du droit de l’UE.

En Hongrie, le système judiciaire, les cadres anti-corruption, les libertés des médias et les droits de l’homme suscitent des inquiétudes.

La semaine dernière, Budapest a adopté une loi anti-LGBT interdisant « l’affichage et la promotion de l’homosexualité » chez les moins de 18 ans.

L’Allemagne est l’un des pays qui font pression pour que des sanctions soient infligées si les deux États ne se conforment pas aux règles de l’UE.

Son ministre de l’Europe, Michael Roth, a déclaré : « L’UE n’est pas avant tout un marché unique et pas non plus une union monétaire.

« Nous sommes une communauté de valeurs partagées. Nous sommes tous attachés à ces valeurs. Je suis très reconnaissant à la présidence portugaise d’avoir finalement poursuivi l’audition avec la Hongrie et la Pologne qui devait avoir lieu depuis un certain temps déjà.

« Mais pour cela, les réunions physiques sont et étaient un préalable, sinon cela ne peut pas fonctionner. Une question revient sans cesse. Quand cela devrait-il enfin se terminer ? La procédure au titre de l’article 7 est en cours depuis des années maintenant. La réponse est simple : une fois les exigences remplies.

Les plus grands eurocrates craignent que la Hongrie et la Pologne soient toujours sur une trajectoire de collision avec leurs voisins.

La vice-présidente de la Commission, Vera Jourova, qui doit s’entretenir avec les ministres, a déclaré à Europe Express : « La dernière audition sur la Pologne a eu lieu en décembre 2018 et sur la Hongrie en décembre 2019, et beaucoup de choses se sont passées depuis lors.

DOIT LIRE: “Je ne sais pas par où commencer avec ces ordures” Hancock dans le choc de Burley

Leurs ministres ont déclaré : « Nous exprimons notre grave préoccupation face à l’adoption par le Parlement hongrois d’amendements discriminatoires à l’égard des personnes LGBTIQ et violant le droit à la liberté d’expression sous prétexte de protéger les enfants.

Ils ont ajouté : « Cela représente une forme flagrante de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression et mérite donc d’être condamnée.

« L’inclusion, la dignité humaine, l’égalité sont des valeurs fondamentales de notre Union européenne, et nous ne pouvons pas faire de compromis sur ces principes. »