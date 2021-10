Actualités de l’UE : Dites NON au diktat de Bruxelles ! Un eurodéputé français furieux défie l’UE à propos de la Pologne | Monde | Nouvelles

L’eurodéputé néerlandais a de la « sympathie » pour le défi de la Pologne à la suprématie de l’UE

L’eurodéputé du Rassemblement national a fustigé la Commission européenne pour sa guerre des mots contre la Pologne alors que le bloc s’oppose à Varsovie au sujet de l’État de droit. Le Tribunal constitutionnel polonais a jugé que certaines parties de la constitution polonaise étaient supérieures aux décisions de la CJCE, suscitant des craintes Polexit dans le bloc.

Mardi, le Premier ministre Mateusz Morawiecki s’est heurté à Ursula von der Leyen au Parlement européen alors que le président de la Commission européenne le menaçait de mesures de sanction.

Mais M. Bay a pris la défense du dirigeant polonais et a fustigé le chef de la Commission dans un discours passionné devant le Parlement.

Il a dit : « Où est la loi ? Qui défend la liberté ? La primauté du droit est-elle détachable de la souveraineté nationale et populaire ?

« Les commissaires, les fonctionnaires et les élus d’autres pays sont-ils capables de dicter à une nation quel devrait être son mode de vie et sa gouvernance ?

« C’est la question qui nous rassemble aujourd’hui.

Actualités de l’UE : le député européen Nicolas Bay a confronté la Commission à propos de la question de l’état de droit en Pologne (Image : PARLEMENT EUROPÉEN)

« Il y a trois ans, je suis allé à Varsovie dans le cadre d’une mission officielle de notre Parlement pour enquêter sur la réforme du système judiciaire polonais et ce qui nous a été présenté comme, et je cite : « une attaque systémique contre l’État de droit ».

« Ce que j’ai observé, comme je l’ai fait en Hongrie il y a quinze jours dans une mission similaire, c’est que ces accusations n’ont absolument aucun fondement.

« Il n’y a rien, absolument rien. On peut légitimement s’interroger sur l’impartialité des institutions européennes, qui ne se préoccupent de la remise en cause de la primauté du droit de l’UE que dans certains cas, et selon des calculs politiques et des motivations que chacun peut voir sont beaucoup plus idéologiques que juridiques.

« La Commission et l’aile gauche du Parlement européen, dont le PPE semble désormais faire partie, comme l’illustre l’agressivité de Manfred Weber envers la Pologne, sont engagées dans une persécution d’États souverains dont les gouvernements conservateurs sont pourtant démocratiquement et largement élus et réélu, ce qui devrait amener un certain nombre d’entre vous à être un peu moins arrogants, en fonction de vos résultats électoraux.

LIRE LA SUITE: Rishi Sunak va réduire les impôts pour maintenir le Brexit en tête

« Alors que les procédures actuelles sont au point mort grâce à une sage décision du Conseil, le Parlement continue de prétendre agir en vertu de l’article 7.

« Et comme les attaques contre l’organisation de la justice polonaise s’avèrent infondées, elles trouvent d’autres prétextes : des revendications LGBT ou la volonté de contrôler l’éducation sexuelle des enfants.

« Et maintenant, ils tiennent le peuple polonais en otage en utilisant le plan de relance post-Covid comme moyen de pression financière. »

Republiant son intervention parlementaire sur Twitter plus tard mardi, il a ajouté: « L’UE reproche à la Pologne de refuser d’accepter une migration laxiste et d’avoir dit NON aux diktats moraux et sociétaux de Bruxelles.

A NE PAS MANQUER :

Brexit EN DIRECT : Boris minimise la menace de coupure de courant de Macron sur le poisson [LIVE BLOG]

Débat commercial sur le Brexit EN DIRECT : les députés vont rejeter l’accord avec la Norvège.[INSIGHT]

Percée du Brexit alors que Liz Truss envisage un NOUVEL accord de 30 milliards de livres sterling [ANALYSIS]

Nouvelles de l’UE: le Premier ministre polonais a été averti par von der Leyen qu’il y aurait des conséquences à la décision du tribunal (Image: GETTY)

« La décision de la Cour constitutionnelle polonaise met fin à l’extension tentaculaire du droit de l’UE. Premier ministre, ATTENDS ! »

Le Premier ministre polonais a fait l’objet de critiques répétées lors d’un débat tendu au Parlement européen mardi, le chef de l’exécutif de l’UE ayant déclaré à Varsovie que sa contestation de la suprématie du droit européen ne resterait pas impunie.

« Vos arguments ne s’améliorent pas. Vous échappez juste au débat », a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, visiblement exaspérée par le Polonais Mateusz Morawiecki après plus de quatre heures de va-et-vient dans l’hémicycle.

Von der Leyen a qualifié la décision du tribunal polonais de « défi direct à l’unité de l’ordre juridique européen ».

Elle a présenté trois options de réponse à l’attaque du tribunal polonais contre la primauté du droit de l’UE, allant d’une action en justice à une réduction du financement et à la suspension des droits de vote.

Le commissaire européen à la Justice Didier Reynders, s’exprimant après une réunion des ministres de l’UE, a déclaré que la Commission entamerait des « procédures écrites » contre la Pologne dans les semaines à venir, ajoutant qu’il prévoyait de se rendre à Varsovie pour des entretiens.

Les dirigeants européens devraient discuter de la question lors d’un sommet à Bruxelles jeudi. Les diplomates de l’UE ont déclaré qu’une grande majorité des pays de l’UE critiquaient la Pologne, bien que la Hongrie l’ait défendue.

Bruxelles accuse depuis longtemps le gouvernement polonais de porter atteinte à l’indépendance de son pouvoir judiciaire, mais la décision de justice de la semaine dernière a transformé une impasse en une crise à part entière, faisant craindre que la Pologne puisse éventuellement sortir du bloc.

Le parti nationaliste au pouvoir en Pologne, Droit et justice, a déclaré qu’il n’avait pas de projet de « Polexit » et – contrairement à la Grande-Bretagne avant son référendum sur le Brexit en 2016 – le soutien populaire à l’adhésion à l’UE reste élevé en Pologne.

Dans une lettre ouverte envoyée avant sa comparution à l’assemblée de l’UE dans la ville française de Strasbourg, Morawiecki s’est plaint de la dérive de la mission de l’UE qui conduirait à un « organisme géré de manière centralisée, gouverné par des institutions privées de contrôle démocratique ».

Il a doublé ce point de vue lors du débat parlementaire mardi.

« Les compétences de l’UE ont des limites claires, nous ne devons pas rester silencieux lorsque ces limites sont franchies », a-t-il déclaré. « Alors nous disons oui à l’universalisme européen, mais nous disons non au centralisme européen. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega