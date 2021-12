Actualités de l’UE : Embarras alors que le leader de l’Irexit a remis des milliers de dollars en espèces | Politique | Nouvelles

Hermann Kelly, chef du Parti irlandais de la liberté pro-Irexit, s’est vu confier un poste plus tôt cette année en tant que bureau de presse de Cristian Terhes du Parti national des paysans démocrates-chrétiens de Roumanie, selon The Irish Times. Il a aidé à diriger un campagne au Parlement européen contre les règles obligeant les députés, le personnel et les visiteurs à produire un certificat de vaccination Covid-19. Le site du Parlement européen répertorie le leader de l’Irexit comme « assistant accrédité » pour M. Terhes.

Le poste est assorti d’un salaire européen d’au moins 3 000 € (2 500 £) par mois, mais peut aller au-delà.

Mais cette nomination est une énorme surprise car en septembre 2018, le Parti irlandais de la liberté – également connu sous le nom de « Irexit Freedom to Prosper » – a été formé pour faire campagne pour une sortie irlandaise de l’UE et présenter des candidats aux élections européennes de 2019.

Le chef du parti, M. Kelly, était l’un des deux candidats, recevant 2 441 voix de première préférence (0,67 %) dans la circonscription de Dublin.

Quelques jours plus tôt, il avait averti que la présence de l’énorme supertrawler Margiris EU au large des côtes du Kerry était un exemple clé de la façon dont, dans le cadre de la politique commune de la pêche, les bateaux de l’UE « aspirent une quantité massive de poisson qui est une richesse en provenance d’Irlande eaux territoriales ».

Le leader de l’Irexit a affirmé qu’il était « très injuste » que les pêcheurs du pays restent les bras croisés et regardent « ces bateaux étrangers piller nos eaux et nous ne pouvons absolument rien y faire ».

Il a déclaré à Express.co.uk : « C’est une attaque qui compromet leurs moyens de subsistance.

« Ces poissons sont débarqués aux Pays-Bas, ils sont débarqués en Espagne, en France, ils ne sont même pas débarqués en Irlande.

« L’Irlande ne tire donc aucun avantage de cette énorme partie de la richesse qui se trouve au large de ses côtes.

LIRE LA SUITE: « Un danger pour le monde » L’UE fustigée par un raid effronté et « imprudent » sur

Cela survient lors de sa campagne pour les certificats Covid à un moment où le taux de mortalité dû au virus augmente en Roumanie – 17 fois plus qu’en Irlande au cours des deux dernières semaines.

M. Kelly a déclaré : « Si les gens veulent se faire vacciner et qu’ils veulent en prendre deux, cinq ou 10 par mois, je suis très heureux pour eux.

« J’ai déjà pris tous les vaccins qui m’ont été demandés, mais celui-ci, je ne le ferai pas. »

Une vidéo de campagne récemment partagée sur YouTube montrait le leader de l’Irexit marchant aux côtés de M. Terhes vers le Parlement européen, avant que l’eurodéputé roumain ne soit confronté au personnel de sécurité après avoir refusé de présenter un laissez-passer Covid.

M. Terhes aurait pu être détenu en train de dire au personnel de sécurité : « Qui êtes-vous ? Qui vous a élu ici ? C’est la différence entre moi et vous – vous n’êtes pas élu et je suis élu.

Ils ont répondu en lui disant qu’il était libre d’entrer mais qu’ils devraient faire un rapport.

Se référant aux traités de l’UE, il a ajouté: « Je ne suis pas vacciné et je ne vais montrer aucune preuve de test. »

M. Kelly est actuellement dispensé de présenter le laissez-passer Covid en tant que plaignant dans l’affaire judiciaire en cours, mais est tenu de montrer un résultat de test négatif.