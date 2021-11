Le leader social-démocrate (SPD) et nouveau chancelier Olaf Scholz a convenu cette semaine d’une coalition historique à trois avec les Verts et les Démocrates libres. Le négociateur européen du SPD lors des pourparlers de coalition, Udo Bullmann, a déclaré que le gouvernement chercherait à resserrer ses relations avec l’Europe et a suggéré que cela serait plus facile parce que le Brexit a été finalisé.

Il a déclaré au magazine allemand Der Spiegel : « L’Allemagne doit envoyer un signal dans quelle direction le gouvernement allemand souhaite que l’Union européenne se développe.

« Nous ne sommes pas abattus, nous ne regardons pas en arrière et nous n’avons pas le choc du Brexit dans nos os.

« Nous voulons faire des pas courageux vers l’intégration parce que nous savons que le temps presse et que les gens les attendent.

L’orientation du nouveau régime a également commencé à prendre forme après la nomination de la co-leader des Verts Annalena Baerbock, une ardente europhile, au poste de ministre des Affaires étrangères.

La femme de 40 ans contribuera à façonner l’élaboration des politiques à l’étranger et ses idées sont déjà décrites comme un modèle pour les « États-Unis d’Europe ».

S’exprimant vendredi, Mme Baerbock a déclaré: « Une politique étrangère allemande forte ne peut être qu’européenne ».

Pendant la campagne électorale, Mme Baerbock a déclaré que si les Verts étaient victorieux, son premier voyage à l’étranger serait à Bruxelles.

La perspective d’un « États-Unis d’Europe » se profile depuis plusieurs années – et depuis que le président français Emmanuel Macron a lancé l’idée d’une armée de l’UE.

Pendant ce temps, la coalition allemande est confrontée à des problèmes plus immédiats alors que les cas de coronavirus continuent de monter en flèche dans le pays et la découverte d’une nouvelle variante mutée en Europe.

L’Allemagne a enregistré 76 000 nouvelles infections à Covid vendredi – un chiffre quotidien record.

Mme Baerbock a déclaré que des vaccins obligatoires et un autre verrouillage ne pouvaient pas être exclus.

La Belgique est devenue le premier pays de l’Union européenne à annoncer un cas de la variante B.1.1.529, qui a été identifié dans d’autres endroits, notamment en Afrique du Sud, au Botswana, à Hong Kong et en Israël.

Le secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’il y avait « une énorme inquiétude internationale » concernant la souche.