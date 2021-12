S’exprimant lors de la conférence « Comment réformer l’Union (européenne – PAP) pour l’avenir de l’Europe ? » Vendredi, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que l’établissement de ce qu’on appelle les États-Unis d’Europe serait une « utopie dangereuse ».

L’événement était organisé à Varsovie par la délégation polonaise du groupe de centre-droit des conservateurs et réformistes européens au Parlement européen.

Arguant que dresser un obstacle à une intégration plus poussée signifierait sauver les valeurs fondamentales des États membres de l’UE, M. Morawiecki a déclaré : « Nous disons que la création d’un État européen unique, « les États-Unis d’Europe », est une sorte d’utopie, une utopie dangereuse qui ne peut être construite uniquement sur la base de présupposés juridiques et des compétences étendues des institutions individuelles.

« Ici, notre voix peut être plus faible ou plus forte, mais plus nous parlons de bon sens et montrons que ces différences non seulement ne peuvent pas et ne doivent pas être ‘égalisées’. »

Il a ajouté que cela « appauvrirait l’héritage européen » et conduirait à « une expérience très dangereuse avec de nombreux éléments utopiques ».

Le dirigeant polonais a également dénoncé à Bruxelles l’échec de son projet de monnaie commune.

Il a déclaré: « La zone euro a été créée il y a 20 ans et la question est toujours en suspens de savoir si (…) c’est une zone monétaire optimale.

« J’ai eu l’habitude de traiter cela dans le passé et je peux dire, sur la base de la littérature disponible, sur l’évolution des processus d’intégration économique, qu’il y a de plus en plus d’indications que la zone euro n’est pas une monnaie optimale. »

Il a ajouté que la zone euro est « une collision d’une certaine volonté politique de certaines élites avec la dure réalité économique ».

LIRE LA SUITE : Nouvelles du Brexit : l’UE fustige les règles commerciales « dingues » de l’Irlande du Nord

Contrairement aux arguments présentés par Varsovie et Budapest, l’avis a déclaré que le nouveau mécanisme de maintien de l’ordre n’outrepasse pas les compétences de l’UE et de ses institutions centrales à Bruxelles telles que définies dans les traités du bloc.

Des responsables polonais et hongrois ont critiqué l’opinion, et un vice-ministre de la Justice, Sebastian Kaleta, a déclaré à Varsovie : « C’était une naïveté de croire que les institutions européennes seraient capables de se retenir ».

La ministre hongroise de la Justice, Judit Varga, a déclaré que l’avocat général n’avait pas tenu compte des « erreurs juridiques évidentes » dans le mécanisme de conditionnalité de l’argent contre la démocratie. « Nous disons non au chantage à l’Etat de droit ! », a-t-elle ajouté.

Depuis son adhésion à l’UE en 2004, la Pologne est l’un des principaux bénéficiaires des fonds de développement, destinés à aider les membres les plus pauvres à rattraper les plus aisés.

Au fur et à mesure que le pays s’enrichit, il deviendrait un contributeur net plutôt qu’un bénéficiaire des fonds européens.

Un député d’un parti de la coalition junior connu pour sa rhétorique dure a déclaré le mois dernier que la Pologne pourrait organiser un référendum sur la sortie de l’UE en 2027 à la fin du budget à long terme, mais le Premier ministre polonais a rejeté toute discussion sur un « Polexit ».