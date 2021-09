Actualités de l’UE : Frexit appelle à une augmentation alors que les États-Unis exhortent l’UE à surdimensionner après l’humiliation des sous-marins | Monde | Nouvelles

in

Le président américain a signé la semaine dernière un nouvel accord de défense avec l’Australie et le Royaume-Uni, qui a vu une commande de sous-marins français annulée par Canberra. Cette décision a rendu furieux les politiciens français de tous les bords de l’éventail politique, s’en prenant au président Biden pour avoir laissé la France de côté.

Pour aggraver les choses, Gabriel Escobar, le secrétaire d’État adjoint américain pour l’Europe centrale et méridionale, a déclaré à RFE/RL qu’il souhaitait que l’UE progresse davantage sur les plans permettant aux États des Balkans occidentaux de devenir membres de l’UE.

Le responsable américain avait déjà servi dans la région sous divers chapeaux politiques et diplomatiques entre 1998 et 2001.

Il a déclaré : « Revenir 20 ans plus tard et voir qu’il n’y a pas eu beaucoup de progrès sur ce front était un peu décevant.

« Nous aimerions voir une intégration plus rapide.

M. Escobar a déclaré que l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux – qui comprennent la Macédoine du Nord, l’Albanie, la Serbie, le Kosovo, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine – ont des défis à surmonter pour faire de l’intégration une réalité, mais il a ajouté qu’il espérait que l’engagement américain “peut remettre les deux parties sur la bonne voie.

Mais l’appel a rendu furieux le leader de la Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, qui a appelé le président français Emmanuel Macron à quitter le bloc et à abandonner l’OTAN dans le but de regagner la souveraineté militaire et politique.

Il a fustigé : « L’UE pour contrebalancer les États-Unis – énième épisode : les États-Unis exhortent l’UE à accélérer l’élargissement pour inclure les pays des Balkans.

“C’est riche après l’humiliation des sous-marins.

“Sortez de l’UE et de l’OTAN !

« Frexit ! »

Les règles de l’UE nécessitent un consensus de ses 27 membres sur de nombreuses questions importantes, y compris l’expansion.

Les pays des Balkans occidentaux sont à différents stades d’intégration à l’Union européenne.

Le Monténégro et la Serbie sont les plus avancés, ayant ouvert des négociations et des chapitres d’adhésion.

L’Albanie et la Macédoine du Nord attendent l’ouverture officielle des négociations d’adhésion, tandis que la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo sont des pays candidats potentiels.

Début juin, la Commission a annoncé qu’une enveloppe de plus de 14 milliards d’euros (12 milliards de livres sterling) pour la période du cadre financier pluriannuel 2021-2027 avait été convenue entre le Parlement européen et le Conseil européen pour financer la Turquie et les Balkans occidentaux.

Le paquet financier alléchant servira d’instrument pour aider les nouveaux membres potentiels de l’UE à préparer leur chemin vers l’adhésion.

L’accord sera désormais traduit en textes juridiques, qui devront être approuvés par le Parlement européen et le Conseil.

Le commissaire chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi, a déclaré : « Cet accord tant attendu sur notre assistance financière ambitieuse est un signal positif, bienvenu et fort pour les Balkans occidentaux et la Turquie.

“Le paquet convenu est un investissement solide dans l’avenir de la région de l’élargissement et de l’UE, soutenant la mise en œuvre de réformes politiques, institutionnelles, sociales et économiques clés pour se conformer aux normes de l’UE et s’aligner progressivement sur ses règles et politiques.

“Il fournira un financement pour le plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux, un outil clé pour soutenir la reprise économique de cette région prioritaire.

« Grâce à des investissements dans des secteurs clés, notamment la connectivité, les infrastructures, l’environnement et le climat, ainsi que l’énergie et le numérique, il stimulera la convergence avec l’UE et apportera des avantages tangibles aux citoyens. »

Le paquet apportera un soutien à l’Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, au Monténégro, à la Macédoine du Nord, à la Serbie et à la Turquie avec un budget global de 14,162 milliards d’euros en prix courants pour 2021-2027, à compter du 1er janvier 2021 rétroactivement.

Dans le cas de la Turquie, les fonds serviront également à empêcher les réfugiés d’entrer dans l’UE.