Actualités de l’UE : Fury alors que l’UE « prend la science en otage » – les pourparlers sur un programme majeur BLOQUÉ | Monde | Nouvelles

Le gouvernement suisse a déclaré vendredi qu’il cherchait à mettre en œuvre des mesures transitoires pour combler les déficits de financement de la recherche, alors que la détérioration des liens avec l’Union européenne met en jeu des milliards d’euros de financement pour les scientifiques suisses.

Les chercheurs des universités suisses sont en haleine quant à leur capacité à rejoindre le programme Horizon de l’UE, après que la décision de la Suisse de mettre fin à un projet de traité la liant plus étroitement à l’Union européenne, son plus grand partenaire commercial, en ait entravé l’accès.

Le programme européen “Horizon Europe” soutient des projets de recherche et d’innovation. En raison de l’échec de l’accord-cadre, la Suisse est ce qu’on appelle un «pays tiers non associé».

Selon le gouvernement fédéral, environ les deux tiers du programme sont ainsi accessibles à la science suisse. Cependant, ils sont exclus des projets individuels.

“L’objectif du Conseil fédéral reste d’être pleinement associé à Horizon Europe à la première occasion”, a déclaré le gouvernement suisse dans un communiqué.

“Cependant, l’UE considère la question de l’association de la Suisse à Horizon Europe dans le contexte des relations globales entre la Suisse et l’UE.

“Les négociations ne sont pas possibles à l’heure actuelle.”

Avec un budget de 95 milliards d’euros, Horizon Europe est le plus grand programme de financement de la recherche et de l’innovation au monde.

Le président suisse Guy Parmelin a averti que si les négociations sont toujours bloquées dans quatre ans, tout le continent sera perdant.

Il a dit: “Cela signifierait que la science serait prise en otage.”

En principe, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) souhaite se substituer aux appels d’offres européens.

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est chargé de mettre des fonds à disposition pour des projets de recherche.

L’EAER écrit que les solutions provisoires devraient être basées « autant que possible sur les appels d’offres européens ».

Le Parlement en discutera lors de la session d’hiver de cette année. De son côté, l’EAER associera également des acteurs autres que le FNS à la recherche de solutions.

Les tentatives de la Commission d’exclure le Royaume-Uni et d’autres États non membres de l’UE du programme Horizon ont été vivement critiquées par les universitaires européens.

En mars, Thomas Hofmann, président de l’Université technique de Munich, a écrit : « La dernière proposition de la Commission européenne d’exclure des pays partenaires de longue date et de confiance comme la Suisse, Israël et le Royaume-Uni de certaines parties du programme de recherche n’est pas dans le l’intérêt de la communauté de la recherche européenne ni de la société au sens large et pourrait être préjudiciable à la coopération internationale.

Klaus Ensslin, professeur de physique des solides à l’ETH Zurich, a déclaré à Science Business : « Tout le monde est choqué.

“Nous n’avons jamais rien vu de tel. Ce n’est pas bon pour nous, pas bon pour le terrain, et pas bon pour l’UE.”

Nadav Katz, un physicien quantique qui dirige le Quantum Coherence Lab à l’Université hébraïque de Jérusalem, a également averti que cette décision ne serait pas dans le meilleur intérêt de l’UE.

Il a déclaré: “Il y a eu certaines indications que quelque chose comme cela s’était construit. Mais c’était assez dramatique.

“Ce n’est pas dans l’intérêt de l’Europe.”

Il a poursuivi : « L’UE a été très sage d’inclure les pays voisins dans ses programmes de recherche au fil des ans. Les repousser n’est pas une bonne politique. Ce sont des pays qui donnent plus qu’ils ne prennent.

« Le paysage européen sera plus gris et plus sombre sans leur participation. »

