Actualités de l’UE : Google s’opposera à une amende de 3,8 milliards de livres sterling de l’UE dans une affaire judiciaire marathon | Politique | Nouvelles

Le géant de la technologie soutiendra que la Commission européenne a eu tort d’exiger des modifications des contrats prétendument anticoncurrentiels avec les fabricants de téléphones exécutant son système d’exploitation Android. La dispute se jouera dans une bataille de cinq jours au Tribunal de l’UE à Luxembourg. L’affaire fait partie d’un trio de décisions qui ont été au cœur de la tentative de la chef de la concurrence européenne Margrethe Vestager de freiner la domination croissante de la Silicon Valley.

Elle a infligé une amende de 7 milliards de livres sterling à Alphabet Inc, la société mère de Google, et enquête toujours sur la mainmise de l’entreprise sur la publicité numérique.

Le principal problème cette semaine concerne les plaintes de l’UE contre les contrats qui obligent les fabricants de téléphones Android à inclure les applications de recherche et de navigateur de Google lorsqu’ils souhaitent obtenir une licence pour le magasin d’applications Play.

L’ensemble requis comprend 11 applications de Google, dont YouTube, Maps et Gmail.

Les eurocrates disent que la mesure est une restriction illégale, tandis que le géant de la technologie dit qu’elle sape la stratégie des entreprises qui lui permet de donner gratuitement le système d’exploitation Android.

Google génère d’importants revenus publicitaires grâce à l’accord en utilisant des bannières et des publicités vidéo sur les appareils Android.

Un porte-parole de la société a déclaré : « Android a créé plus de choix pour tout le monde, pas moins, et soutient des milliers d’entreprises prospères en Europe et dans le monde.

“Cette affaire n’est étayée ni par les faits ni par la loi.”

La firme insiste sur le fait qu’en rendant Android gratuit et open source, elle a contribué à faire baisser le prix des téléphones portables et a stimulé la concurrence avec son principal rival, Apple.

Google veut que la décision de l’UE de 2018 soit complètement annulée.

Mais échouer dans sa bataille judiciaire avec le bloc pourrait complètement remodeler le marché des smartphones.

La Commission européenne a refusé de commenter l’affaire.

Mais il a déjà fait valoir que la stratégie de Google restreint la concurrence et réduit les choix des consommateurs.

DOIT LIRE: Boris a déclaré que le départ de Merkel offrirait une énorme ouverture pour le Royaume-Uni

“C’est en grande partie parce qu’il s’agit de cas complexes.

“Ils sont plus complexes que les chemins de fer ou la distribution de pétrole – je ne dis pas que ce sont des choses simples – mais les problèmes rencontrés dans les Big Tech aujourd’hui sont bien plus compliqués. Il y a donc beaucoup plus de place pour obscurcissement… et traîner les choses.

“Donc, en vertu des droits tout à fait appropriés dont disposent les accusés dans ces affaires, les affaires prennent tout simplement trop de temps.”