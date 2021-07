Actualités de l’UE : Guerre civile de l’UE : les États se retournent les uns contre les autres à propos du budget | Monde | Nouvelles

Les pays de l’UE les plus frugaux, avec le soutien de la chancelière allemande Angela Merkel, appellent à un retour à des politiques budgétaires stables. Mais les pays du sud du bloc tels que l’Espagne et l’Italie, ainsi que la France, appellent à des réformes substantielles pour éviter un retour aux règles d’avant la pandémie.

Nadia Calviño, ministre espagnole en charge des Affaires économiques et de la numérisation, a déclaré à Politico que les règles du bloc “n’étaient pas adaptées à leur objectif avant que la pandémie ne nous frappe”.

Elle a ajouté : « Il serait sage de revoir ces règles avant de revenir à la situation normale. »

S’exprimant lors d’un événement à Lisbonne organisé par la présidence portugaise sortante du Conseil, qui comprenait également Mme Calviño et le commissaire à l’économie Paolo Gentiloni, le ministre français de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire a déclaré : « La dette commune devrait être un outil plus permanent pour l’investissement en Europe, en particulier dans la transition climatique.

“Avec un corollaire nécessaire : les Etats membres doivent respecter leurs engagements en matière de finances publiques et de qualité des dépenses publiques.”

En clin d’œil à la réticence des pays frugaux à réformer les règles budgétaires, M. Le Maire s’est moqué des Néerlandais lors de l’événement.

Il a plaisanté : « Je pense vraiment que nous avons besoin [this] genre de rencontre.

« La prochaine fois, vous pourriez peut-être inviter le ministre néerlandais des Finances, juste pour vous amuser un peu parmi nous. »

Paolo Gentiloni a averti que les différences entre les États du nord et du sud sont un risque à prendre pour parvenir à un accord.

LIRE LA SUITE: Les États de l’UE exigent que Boris soit traîné devant des juges européens

L’Autriche fait partie d’un groupe de pays de l’UE souvent considérés comme frugaux, avec la Suède, le Danemark et la Finlande, les Pays-Bas, l’Allemagne, les pays baltes, la Slovaquie et la République tchèque.

M. Bluemel a écrit dans la lettre : « Une leçon clé après la crise financière a été la nécessité de réduire les ratios d’endettement élevés et d’accroître la viabilité budgétaire afin de se préparer à des événements futurs imprévus.

“La Commission proposera une révision du cadre de gouvernance économique dans les mois à venir.”

Il a ajouté que quelques idées de réformes du pacte de stabilité et de croissance de l’UE ont été présentées lors d’une réunion ministérielle le mois dernier.

Il a poursuivi : « Je suis quelque peu préoccupé par certaines contributions remettant en cause un cadre fondé sur des règles ou diluant la valeur de la durabilité.

“Notre objectif commun doit être une réduction des ratios dette/PIB à moyen et long terme.”

Certains hauts responsables de l’UE ont déclaré que les règles, qui ont déjà été révisées à trois reprises et deviennent de plus en plus complexes, devraient être simplifiées et axées sur des critères que les ministres des Finances peuvent contrôler directement, comme les dépenses publiques et la dette.

Mais d’autres disent que les règles devraient promouvoir l’investissement, qui est la clé de la croissance, et donc éventuellement l’exclure des calculs des déficits budgétaires, qui ne peuvent désormais pas dépasser 3 % du PIB.

Certains hauts fonctionnaires disent également que, plutôt que de cibler leurs ratios dette/PIB, les gouvernements devraient se concentrer sur les coûts du service de la dette.

Ils soutiennent que parce que les taux d’intérêt sont susceptibles de rester très bas pendant longtemps, ce qu’un pays dépense pour le service de la dette est une meilleure mesure de la viabilité de la dette.

Mais M. Bluemel a mis en garde contre ce point de vue.

Il a écrit : « Même si l’environnement de financement actuel est sans aucun doute favorable et que le différentiel taux d’intérêt-croissance était négatif au cours des dernières années avant la crise, rien ne garantit que ce sera toujours le cas.

“Nous avons tous été témoins des coûts économiques, sociaux et politiques des fluctuations du sentiment du marché, lorsque les politiques et les développements n’étaient plus considérés comme durables.”