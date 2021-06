Actualités de l’UE : Guy Verhofstadt lance une attaque cinglante contre l’UE – une fuite d’un mémo suscite la fureur | Monde | Nouvelles

in

Le ministre hongrois des Affaires étrangères déclare que l’UE est “lente”

Les députés ont découvert à partir d’un projet de document divulgué par la Commission européenne que l’équipe d’Ursula von der Leyen a l’intention de proposer que la disponibilité des fonds de l’UE aux États membres soit directement liée à la capacité du pays à respecter l’État de droit.

La proposition, qui serait bien accueillie par la plupart des groupes au Parlement européen, manque de détails substantiels sur sa mise en œuvre et arrive trop tard après les multiples avertissements des députés européens à l’exécutif européen d’agir contre ceux qui ne respectent pas les règles des traités.

De plus, la Hongrie et la Pologne contestent le règlement devant les plus hautes instances judiciaires de l’UE.

Mais l’audience sur la question n’est prévue qu’en octobre.

Le projet de document a exaspéré de nombreuses personnes à Bruxelles, dont le député européen belge et le fervent europhile Guy Verhofstadt.

Répondant aux préoccupations exprimées par les députés européens, un fonctionnaire de la Commission a déclaré que le moment était venu pour le Parlement d’exprimer ses préoccupations.

Ils ont déclaré à Politico : « Nous avons consulté le Parlement et le Conseil précisément pour entendre leurs points de vue et leurs commentaires.

“C’est un bon moment pour canaliser la colère ou la frustration.”

Mais M. Verhofstadt a fustigé: “Il ne s’agit pas de “canaliser la colère ou la frustration”.

“Il s’agit d’appliquer le droit de l’UE qui garantit une utilisation appropriée des fonds de l’UE et des droits et valeurs inscrits dans les traités de l’UE.

« Si cette Commission européenne refuse de jouer ce rôle, à quoi cela sert-il ?

L’eurodéputé allemand Moritz Körner du groupe centriste Renew Europe, a accusé la Commission d’utiliser une “tactique dilatoire”, ajoutant que la proposition était “beaucoup d’air chaud”.

L’eurodéputé allemand Daniel Freud a fait écho à son concitoyen affirmant que le document “confirme les tactiques dilatoires de la Commission”,

Il a ajouté: “Il n’y a pratiquement aucune substance dans ces directives”, a-t-il ajouté, arguant que c’est un “mystère complet de savoir comment cela a pris six mois”.

Bruxelles est aux prises avec un différend en cours avec la Hongrie et la Pologne au sujet de réformes juridiques controversées, qui, selon l’UE, mettent en danger l’indépendance judiciaire.

Le bloc a par conséquent lancé une procédure conformément à l’article 7 de la constitution de l’UE, qui pourrait théoriquement voir les deux parties perdre leurs droits de vote au Conseil européen à moins qu’elles ne reculent.

La Pologne, dirigée par le Premier ministre Mateusz Morawiecki, du Parti Droit et Justice, et la Hongrie, dirigée par le Premier ministre Viktor Orban, du Fidesz, soutiennent depuis longtemps que Bruxelles tente de punir les deux nations pour avoir élu des gouvernements de centre-droit.

La semaine dernière, la vice-présidente du Parlement européen, Katarina Barley, a réprimandé la Commission pour son inaction contre les deux pays.

Dénonçant la réticence de Mme von der Leyen à agir fermement contre la détérioration des systèmes judiciaires polonais et hongrois, Mme Barley a déclaré que le temps était pressant pour sauver l’UE.

Elle a prévenu : « Nous observons qu’en général, la Commission n’agit pas assez rapidement et pas assez systématiquement lorsqu’il s’agit de violations de l’État de droit.

« L’exemple le plus évident : les actions des chambres dites disciplinaires en Pologne.

« Ils peuvent punir les juges et les procureurs, voire les révoquer. La Cour de justice européenne a déjà statué en avril 2019 que ces chambres ne sont pas autorisées à « discipliner ». .

“Et quand ils ont réagi récemment, il s’agissait d’une nouvelle lettre au gouvernement polonais demandant une déclaration.

“Il n’y avait même pas de menace de sanctions financières, ce qui aurait été possible sans plus tarder.”