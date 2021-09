Actualités de l’UE : Guy Verhofstadt se réjouit du “détournement” des BBC Proms avec des drapeaux de l’UE | Politique | Nouvelles

Le vétéran Europhile a pris la parole après que des images de milliers de drapeaux de l’UE agités lors du concert au Royal Albert Hall de Londres ont provoqué l’indignation de nombreux Brexiteers. Il est apparu plus tard que des militants anti-Brexit avaient ciblé l’événement samedi et distribué des milliers de drapeaux bleu et or aux fêtards.

De nombreux Brexiteers ont réagi avec fureur à la prétendue tentative de politiser un événement prétendument neutre.

D’autres ont souligné l’ironie d’agiter des drapeaux de l’UE tout en chantant la chanson patriotique britannique “Land of Hope and Glory”.

M. Verhofstadt – un ancien Premier ministre belge – n’en a fait aucune mention lorsqu’il a publié un article sur l’événement de la BBC.

Commentant une vidéo du concert, il a tweeté : « C’est vraiment beau de voir autant de drapeaux européens pendant la nuit des Proms… »

Mais de nombreux Britanniques s’en souvenaient bien – qui ont rapidement claqué la paire.

L’un d’eux a écrit: “La plupart d’entre nous ont voté pour Brexit mate et ont également voté pour le gouvernement actuel parce qu’ils étaient les seuls qui allaient remplir ce que nous avions demandé.”

Un autre a déclaré : « Nous avons laissé le compagnon… surmonter ça. »

Pendant ce temps, un troisième a écrit: “Nous sommes partis mais vous ne pouvez toujours pas nous oublier, n’est-ce pas Guy.”

Un quatrième a tweeté : « Les Remoaners ont détourné une institution britannique avec tous les drapeaux de l’UE lors de The Last Night Of the Proms. »

Un autre a déclaré: « Drapeaux européens aux Proms, êtes-vous sérieux, honteux en cette période politiquement chauffée. Sans voix.”

Depuis que le concert a eu lieu, le groupe europhile, EU Flag Mafia, a revendiqué le coup.

Il a déclaré que cela avait été fait en partie pour soutenir “Gigging British Musicians en difficulté en raison d’un échec du Brexit”.

Un autre compte, EU Flags Team, a également affirmé avoir été impliqué.

Dans sa biographie sur Twitter, il s’appelle l’équipe qui vous a « acheté des drapeaux de l’UE aux bals de promo chaque année depuis le frauderendum ».

En plus des drapeaux, certains artistes ont manifesté devant le théâtre avant l’événement, affirmant que le Brexit leur avait rendu plus difficile la tournée de l’UE.

Plusieurs artistes interprètes ou exécutants ont déclaré que l’augmentation des formalités administratives et des exigences de visa introduites depuis la fin de la période de transition du Brexit en janvier avait gravement affecté leur industrie.