Actualités de l’UE : « Il ne reste plus grand-chose » Bruxelles abandonne l’espoir de sévir contre la Biélorussie | Monde | Des nouvelles

Un tribunal biélorusse a condamné mardi le mari du leader de l’opposition à 18 ans de prison après avoir été arrêté lors d’une tentative de candidature à la présidence contre le président sortant Alexandre Loukachenko, un verdict que sa femme a qualifié de vengeance politique.

Le tribunal a reconnu Syarhei Tsikhanoski, un vidéoblogueur de 43 ans, coupable d’avoir organisé des troubles de masse et d’incitation à la haine sociale, et l’a condamné à l’une des plus longues peines de prison de l’histoire biélorusse moderne.

Ses partisans ont déclaré que les accusations étaient fabriquées et motivées par des considérations politiques.

Syarhei, mari de la chef de l’opposition Sviatlana Tsikhanouskaya, a été arrêté lors d’une manifestation de l’opposition en mai 2020 après avoir été empêché de participer à une élection plus tard cette année-là que sa femme a contestée à la place.

Il s’est fait connaître en Biélorussie après avoir comparé Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, à un cafard à moustache d’un conte de fées pour enfants.

Cette décision a suscité la fureur dans toute l’UE, mais certains responsables craignent que Bruxelles ne soit à court de mesures à sa disposition pour contrer la tyrannie de Loukachenko.

Un diplomate a déclaré à Politico : « La portée des sanctions contre la Biélorussie est désormais très large… il ne reste plus grand-chose.

L’emprisonnement de Syarhei a provoqué la colère de nombreux Biélorusses qui ont organisé les plus grandes manifestations contre Loukachenko de l’histoire post-soviétique après ce qu’ils ont qualifié d’élection présidentielle truquée, ce que Loukachenko a nié.

La lourde peine de prison de mardi fait partie d’un schéma qui a vu Loukachenko, qui est soutenu par la Russie, utiliser les tribunaux et la police pour réprimer systématiquement ses opposants et critiques en les enfermant pendant de longues périodes ou en les forçant à l’étranger.

C’est l’un des exemples les plus frappants de sa décision d’ignorer les sanctions et la condamnation occidentale afin de poursuivre sa répression.

Son épouse, la dirigeante de l’opposition Sviatlana Tsikhanouskaya, qui a fui en Lituanie pour échapper à la vaste répression postélectorale de Loukachenko, a déclaré : « Mon mari (…) est condamné à 18 ans de prison.

« Le dictateur se venge publiquement de ses plus ardents opposants. Tout en cachant les prisonniers politiques dans des procès à huis clos, il espère continuer les répressions en silence. Mais le monde entier regarde. Nous ne nous arrêterons pas. »

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de Loukachenko, dont la répression contre les opposants et le rôle dans une impasse sur les migrants avec l’Union européenne ont déclenché des sanctions occidentales contre son pays.

Cinq partisans de Tsikhanoski ont également été jugés avec lui et condamnés mardi à des peines de prison allant de 14 à 16 ans. Ils ont également nié les charges retenues contre eux.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a condamné les condamnations et demandé la libération immédiate de Tsikhanoski, ainsi que la libération de centaines d’autres prisonniers politiques.

Il a déclaré : « Ces condamnations sont une preuve supplémentaire du mépris du régime pour ces obligations internationales ainsi que pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales des Biélorusses. Le peuple biélorusse mérite mieux.

Depuis qu’il a fui la Biélorussie, Tsikhanouskaya a acquis une notoriété internationale, rencontrant de nombreux dirigeants occidentaux.

Le procès de son mari a été fermé au public et les avocats ont été interdits de divulguer les détails de l’affaire.

En juillet, un tribunal biélorusse a emprisonné l’ancien candidat à la présidence Viktor Babariko pendant 14 ans après l’avoir reconnu coupable d’accusations de corruption qu’il a niées.

En septembre, Maria Kolesnikova, l’une des meneuses des manifestations de masse contre Loukachenko l’année dernière, a été condamnée à 11 ans de prison.