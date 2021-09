Actualités de l’UE : il n’y a plus d’argent ! VDL lance une bombe – ondes de choc à Bruxelles | Monde | Nouvelles

Dans une lettre, elle a déclaré que la Commission pourrait ne pas être en mesure de verser une aide aux inondations à l’Allemagne, car elle craignait qu’il n’y ait plus de réserves à fournir. Les fonds de la Commission européenne pour l’aide après les catastrophes naturelles ont probablement été presque complètement épuisés cette année, d’où le versement improbable.

La Commission européenne avait promis une aide à l’Allemagne après une inondation dévastatrice en juillet qui a touché la région.

Des tempêtes avec des précipitations exceptionnellement abondantes sont à l’origine des inondations catastrophiques de l’été, qui ont dévasté des zones sous les effets de quantités colossales d’eau.

Une zone particulièrement touchée par les circonstances a été la vallée de l’Ahr, qui a fait au moins 134 morts.

Cependant, selon une lettre du président de la Commission au député vert Rasmus Andresen, il semble peu probable que l’aide financière promise soit livrée.

Cela suggère qu’il ne sera peut-être pas possible de verser l’aide financière – qui vaudrait des millions – en temps opportun, car des réserves ont été allouées ailleurs.

Mme Von Der Leyen répond que la Commission européenne a déjà alloué la quasi-totalité des fonds disponibles pour aider des projets après d’autres catastrophes naturelles au cours des 12 derniers mois.

Selon la lettre, le chef de la Commission a promis d’examiner toutes les possibilités et autres voies afin d’aider les pays touchés par les inondations.

Rasmus Andresen, porte-parole des Verts/ALE pour le budget, a déclaré en réponse à l’oubli : « C’est une situation indéfendable que les populations et les régions touchées par les inondations estivales ne puissent pas attendre une aide financière de l’Union européenne. L’UE doit être mise en place financièrement de manière à pouvoir fournir une aide suffisante et non bureaucratique en cas de catastrophes et de crises.