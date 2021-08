Les voyageurs britanniques devront augmenter les frais de 6 £ tous les trois ans dans le cadre du nouveau système européen d’information et d’autorisation de voyage (ETIAS) de l’Union européenne. ETIAS verra plus de 60 pays en dehors de la zone de libre-voyage Schengen devoir se pré-enregistrer pour voyager sans visa sur le continent. Les frais de préautorisation s’appliqueront probablement à quelque 40 millions de personnes, mais les moins de 18 ans et les plus de 70 ans n’auront pas à les payer.

Les responsables bruxellois ont insisté sur le fait que 95% de toutes les demandes seront approuvées presque immédiatement, mais ceux qui arrivent en Europe sans l’autorisation requise risquent d’être renvoyés au Royaume-Uni.

Les voyageurs vers le continent devront remettre des informations sur leur identité, leur passeport, leur éducation, leur profession, leurs voyages récents et leurs condamnations pénales.

Ces informations seront recueillies par les agents frontaliers de Frontex de l’UE et vérifiées dans de nombreuses bases de données sur la lutte contre la criminalité et les migrations.

S’ils sont approuvés, les visas resteront valables trois ans et pourront être utilisés pour un nombre illimité de voyages.

Les agences de voyages seront également tenues de «vérifier systématiquement» tous les passagers avant l’embarquement sous peine de payer des amendes et des frais de rapatriement.

Mais la décision de facturer des frais aux Britanniques pour voyager en Europe a exaspéré de nombreuses personnes, et en réaction à notre histoire initiale, un lecteur d’Express.co.uk a fait rage : “J’espère que leur industrie touristique, qui dépend de nous, les Britanniques, va s’effondrer. .”

Une deuxième personne a fulminé : « Je ne paierai aucun frais.

“Je n’ai aucune intention de mettre mon argent dans leurs poches. Je n’achète pas non plus leurs produits.

Un autre a simplement ajouté: “Ça ne fera pas de différence pour moi. Je n’irai pas.”

Quelqu’un d’autre a dit : « J’espère que leur industrie du tourisme, qui dépend de nous, les Britanniques, va s’effondrer !

Les Britanniques devront s’inscrire au programme avant de se rendre dans des destinations touristiques populaires telles que la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal.

Mais ceux qui voyagent en Irlande n’auront pas besoin d’ETIAS car le pays est en dehors de la zone Schengen.

La Commission européenne a déclaré: «Les règles qui entrent en vigueur aujourd’hui détaillent la manière dont ETIAS fonctionnera avec d’autres systèmes d’information de l’UE qu’il interrogera lors des contrôles, à savoir le système d’entrée/sortie, le système d’information sur les visas, le système d’information Schengen et un système centralisé pour l’identification des États membres détenant des informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers.

« La mise en place d’ETIAS fait partie des travaux en cours de l’UE pour mettre en place un système de gestion des frontières extérieures de pointe et s’assurer que les systèmes d’information fonctionnent ensemble de manière intelligente et ciblée.

« L’ETIAS ne changera pas les pays non membres de l’UE soumis à une obligation de visa et n’introduira pas non plus de nouvelle obligation de visa pour les ressortissants de pays exemptés de visa.

« Les ressortissants de pays tiers exemptés de visa n’auront besoin que de quelques minutes pour remplir une demande en ligne qui, dans la grande majorité des cas (qui devrait être supérieure à 95 %) entraînera une approbation automatique.

« Le processus sera simple, rapide et abordable : l’autorisation ETIAS coûtera 7 €, ce qui sera une redevance unique, et sera valable trois ans et pour des entrées multiples. »