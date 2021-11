Actualités de l’UE : la BCE met en garde contre un effondrement financier alors que le marché immobilier est en chute libre | Monde | Nouvelles

En effet, dans son rapport de stabilité, la BCE a affirmé que la prise de risque par les non-banques et les fonds souverains augmente sur le marché. En particulier, la BCE a signalé que le risque de correction des prix sur les propriétés avait augmenté en raison de la surestimation croissante des prix des logements. Du fait de ces surestimations de prix, certains ménages pourraient être soumis à des hausses importantes des taux d’intérêt.

Le rapport a déclaré: « La prise de risque par les non-banques et la dette souveraine et d’entreprise élevée s’accumulent.

« En particulier, les ménages ayant des hypothèques à taux variable ou des périodes à taux fixe plus courtes sur leurs hypothèques sont exposés à une hausse inattendue des taux d’intérêt, ce qui pourrait nuire à leur capacité à assurer le service de leur dette.

Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a déclaré que les marchés du logement se sont développés rapidement.

Alors que les marchés immobiliers de la zone euro se sont développés rapidement, il a déclaré qu’il n’y avait aucune indication de resserrement des normes de prêt afin d’empêcher tout futur resserrement du crédit.

Il a ajouté : « Il y a eu des exemples d’acteurs du marché établis explorant des investissements plus nouveaux et plus exotiques.

« En parallèle, les marchés du logement de la zone euro se sont développés rapidement, avec peu d’indications que les normes de prêt se durcissent en réponse. »

Cela survient alors que l’UE se bat contre la flambée des prix de l’énergie, la pandémie et la crise des migrants à la frontière polono-biélorusse.

Des responsables polonais ont accusé le gouvernement biélorusse d’avoir tenté de repousser les migrants du Moyen-Orient vers la frontière afin de déstabiliser l’UE.

JUST IN : Brexit LIVE : A court d’idées ! L’UE admet « aucune option sur la table »

« Nous allons nous défendre. On ne peut pas battre en retraite. »

L’Allemagne a également suspendu l’approbation du gazoduc Nord Stream 2.

Le gazoduc doit relier l’Allemagne et la Russie en contournant la Pologne et l’Ukraine.

Le régulateur allemand de l’énergie a déclaré qu’il n’obtiendrait pas l’approbation tant que la société Nord Stream 2 n’aurait pas transféré ses principaux actifs à sa filiale allemande.

Le régulateur a déclaré: « Une certification pour l’exploitation de Nord Stream 2 ne sera envisagée qu’une fois que l’opérateur sera organisé dans une forme juridique conforme à la loi allemande. »

S’exprimant lundi, Boris Johnson a déclaré : « Lorsque nos amis polonais ont demandé notre aide pour faire face à une crise artificielle à leur frontière avec la Biélorussie, nous n’avons pas tardé à répondre.