Les députés Valérie Haye et José Manuel Fernandes ont fustigé l’exécutif européen en déplorant l’équipe d’Ursula von der Leyen, affirmant qu’on ne peut plus leur faire confiance pour travailler dans l’intérêt supérieur des citoyens européens.

Écrivant dans Politico, les deux membres du Parlement européen ont affirmé que la Commission était sur le point de “violer un accord juridiquement contraignant qu’elle a scellé avec les députés européens et les ambassadeurs de l’UE” sur la façon de rembourser les futures dettes générées par le Fonds de relance.

Dans une analyse humiliante sur l’approche de la Commission en matière de politique budgétaire, les deux parlementaires qui sont co-rapporteurs sur le remboursement du plan de relance de l’UE et des ressources propres, ont déclaré que la pression des États-Unis sur les taxes carbone signifiait que la Commission était revenue sur ses promesses.

Ils ont écrit : « Pouvons-nous encore faire confiance à la Commission européenne lorsqu’il s’agit de rembourser la dette de l’Union européenne ? La réponse semble être « non ». Le seul parti qui peut compter sur la Commission, ce sont les États-Unis.

“La Commission se prépare à rompre un accord juridiquement contraignant qu’elle a conclu avec les députés européens et les ambassadeurs de l’UE il y a quelques mois à peine.

“Selon l’accord, la dette devait être remboursée avec le produit de nouvelles “ressources propres”, y compris un mécanisme d’ajustement aux frontières carbone (CBAM), des frais supplémentaires utilisant le système d’échange de quotas d’émission (ETS) et une nouvelle taxe numérique de l’UE. .

“Aujourd’hui, ces trois nouvelles sources de revenus pour le budget de l’UE sont mises en doute.

« C’est un problème car il n’y a que trois options pour rembourser cette dette : des contributions nationales supplémentaires (c’est-à-dire de l’argent des contribuables supplémentaires), des coupes dans les programmes européens comme la politique agricole commune (PAC) ou Erasmus, ou faire des géants du numérique, de grands industriels les pollueurs, les importateurs étrangers de CO2 et les acteurs boursiers agressifs paient.

“La troisième solution est la bonne – et c’est celle que nous avons négociée l’année dernière. Les deux autres sont injustes. Et il serait étonnamment ironique que le budget de l’UE orienté vers l’avenir soit réduit de 10 pour cent afin de rembourser un programme intitulé « Next Generation EU ».

Menaçant brutalement l’équipe de Mme von der Leyen, ils ont déclaré qu’ils feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre un terme aux « faibles décisions de la Commission et faire payer la récupération à ceux qui ne paient pas actuellement leur juste part d’impôts – qu’il s’agisse de il plaît ou non aux puissances étrangères”.

L’avertissement intervient alors que les actions européennes ont chuté de plus de 2% lundi, leur pire session en neuf mois, craignant que la variante à propagation rapide du coronavirus Delta ne ralentisse la reprise économique mondiale.

Les actions liées aux matières premières, les banques et les actions de voyages ont perdu plus de 3%, les indices du pétrole et des voyages et loisirs atteignant les plus bas de février.

Prolongeant les pertes de la semaine dernière, l’indice paneuropéen STOXX 600 a baissé de 2,3%, tous les secteurs étant dans le rouge.

Le DAX allemand a chuté de 2,6%, tandis que le MIB italien a plongé de 3,3%, sa plus forte baisse en un jour depuis octobre.

Le FTSE 100 du Royaume-Uni a chuté de 2,3% alors que l’augmentation des cas de coronavirus a éclipsé l’optimisme quant à la réouverture de l’économie de l’Angleterre.