Actualités de l’UE : la Commission se prépare à un nouvel affrontement avec la Pologne avant une décision de justice clé | Monde | Nouvelles

Un tribunal polonais de premier plan a reporté mardi une décision sur la primauté de la constitution sur les traités de l’UE, dans une affaire qui pourrait aggraver le conflit entre Varsovie et Bruxelles au sujet de l’État de droit. Le Tribunal constitutionnel a ajourné la procédure et reprendra jeudi.

Varsovie vise à riposter contre ce qu’elle dit être une ingérence injustifiée dans ses affaires intérieures de la part de la Commission européenne, mais les critiques disent que la remise en cause de la primauté du droit de l’UE sape le fonctionnement du bloc et met en péril l’adhésion continue de la Pologne.

“La constitution occupe la position la plus élevée dans la hiérarchie des actes juridiques”, a déclaré à la cour Krzysztof Szczucki du Centre législatif du gouvernement.

“Il n’était pas possible de déléguer à une autorité extérieure à l’Etat la compétence de prendre des décisions qui portent atteinte à la constitution.”

La Pologne est mêlée à un différend de longue date avec l’exécutif européen au sujet de réformes judiciaires qui, selon les critiques, compromettent l’indépendance de la justice, mais qui, selon le parti nationaliste au pouvoir Droit et justice (PiS), sont nécessaires pour rendre les tribunaux plus efficaces et supprimer un résidu de l’influence communiste.

Le PiS affirme que l’UE interfère dans le droit de la Pologne de faire ses propres lois en contestant les réformes, et en mars, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a demandé au Tribunal constitutionnel de décider si la constitution polonaise devait prévaloir.

La Commission européenne a demandé à la Pologne de ne pas remettre en cause la primauté du droit de l’UE, craignant qu’elle ne conteste les principes fondamentaux du bloc.

Le médiateur des droits de l’homme Adam Bodnar, un critique virulent du gouvernement, a averti le tribunal que le choix de ne pas suivre le droit de l’UE pourrait avoir de graves conséquences.

Il a déclaré : « Si le Tribunal constitutionnel suit cette voie, il jouera avec le feu… le feu qui conduira tôt ou tard à la sortie de la Pologne de l’UE.

Dans le cadre d’une procédure engagée par Bruxelles contre la Pologne, la Cour de justice de l’UE a demandé l’année dernière à Varsovie de suspendre un panel créé pour discipliner les juges.

Le panel – la chambre disciplinaire de la Cour suprême – a demandé au Tribunal constitutionnel si une telle suspension était constitutionnelle. Le tribunal statuera sur cette question mercredi.

Les critiques du gouvernement disent que le Tribunal constitutionnel lui-même est devenu politisé à la suite des réformes du PiS, une accusation que le gouvernement nie.

La présidente du tribunal, Julia Przylebska, a été décrite par le leader du PiS Jaroslaw Kaczynski comme une « amie proche ».

La Cour européenne des droits de l’homme a statué en mai qu’une entreprise polonaise s’était vu refuser son droit à une audience en bonne et due forme devant le Tribunal constitutionnel en raison de la nomination illégale d’un juge.

La dispute à venir avec la Pologne s’ajoutera à la bataille en cours de la Commission avec la Hongrie de Viktor Orban.

Les deux pays ont longtemps soutenu que Bruxelles tentait de les punir pour avoir élu des gouvernements de centre-droit.

Le mois dernier, la vice-présidente du Parlement européen, Katarina Barley, a réprimandé la Commission pour son inaction contre les deux pays.

Dénonçant la réticence d’Ursula von der Leyen à agir fermement contre la détérioration des systèmes judiciaires polonais et hongrois, Mme Barley a déclaré que le temps était pressant pour sauver l’UE.

Elle a prévenu : « Nous observons qu’en général, la Commission n’agit pas assez rapidement et pas assez systématiquement lorsqu’il s’agit de violations de l’État de droit.

« L’exemple le plus évident : les actions des chambres dites disciplinaires en Pologne.

“Ils peuvent punir les juges et les procureurs ou même les révoquer. La Cour de justice européenne a déjà statué en avril 2019 que ces chambres ne sont pas autorisées à ‘discipliner’. Mais malgré une forte pression du Parlement, la Commission n’a d’abord rien fait pendant longtemps .

“Et quand ils ont réagi récemment, il s’agissait d’une nouvelle lettre au gouvernement polonais demandant une déclaration.

“Il n’y avait même pas de menace de sanctions financières, ce qui aurait été possible sans plus tarder.”