Actualités de l’UE : La corruption dans l’UE devrait monter en flèche alors que les eurocrates déboursent 687 milliards de livres sterling – sondage | Politique | Nouvelles

Cela vient après qu’un nouveau rapport cinglant a révélé que 62% des Européens pensent que la corruption est un « gros » problème dans leur pays. Le Baromètre mondial de la corruption pour l’UE a suscité un avertissement sévère de la part d’un député européen et militant pour la transparence, qui a affirmé que le problème devrait s’aggraver alors que Bruxelles commence à distribuer des sommes importantes aux pays touchés par la pandémie pour stimuler leurs économies. L’Allemand Daniel Freund a déclaré à Politico : « La corruption dans les États membres de l’UE est un problème énorme, et dans le même temps, les États membres et la Commission européenne font trop peu pour s’attaquer au problème.

Il a ajouté: “Le problème va s’aggraver dans les mois à venir.”

L’activiste anti-corruption a demandé que davantage de fonds soient injectés dans le nouveau Parquet européen.

Il s’est également plaint que le “mécanisme d’état de droit existant n’est toujours pas appliqué” pour retenir les fonds des pays de l’UE bafouant les règles et réglementations du bloc.

La confiance dans les gouvernements nationaux a semblé s’effondrer pendant une crise sanitaire, selon l’étude des militants de Transparency International.

Près d’un tiers des résidents de l’UE – l’équivalent de 106 millions de personnes – ont affirmé avoir été directement touchés par la corruption, notamment en versant des pots-de-vin ou en utilisant des relations personnelles pour accéder aux services publics.

Environ 29% des personnes ont admis avoir utilisé des relations personnelles pour accéder aux soins de santé pendant la pandémie.

Et six pour cent ont déclaré avoir payé un pot-de-vin pour des soins de santé, selon l’enquête menée auprès de plus de 40 000 personnes dans l’UE d’octobre à décembre 2020.

Les sondeurs de Kantar, qui ont mené l’étude, ont constaté que la corruption était en augmentation.

A Chypre, 65% des personnes pensent que la corruption dans leur pays a augmenté au cours des 12 derniers mois.

En Slovénie, qui assumera prochainement la présidence tournante de l’UE, le chiffre était de 51 %.

Le Portugal (41 %) et l’Italie (34 %) figuraient également parmi les dix premiers pays considérés comme touchés par la fraude.

Et la plupart des gens pensent que les politiciens sont à blâmer pour les niveaux élevés de corruption dans leur pays.

« Il est crucial que les gouvernements de toute l’UE redoublent d’efforts pour assurer une reprise juste et équitable après la pandémie en cours. »

Michiel van Hulten, directeur de Transparency International EU, a ajouté : « Ces résultats devraient être un signal d’alarme pour les gouvernements nationaux et les institutions européennes.

« La corruption mine la confiance du public et les décideurs politiques doivent écouter les préoccupations du public.

« De nombreuses mesures immédiates peuvent être prises pour remédier à ces problèmes, telles que l’augmentation de la transparence du lobbying aux niveaux européen et national et la lutte contre l’évasion fiscale. Et les politiques de l’UE visant à protéger les lanceurs d’alerte et à lutter contre le blanchiment d’argent doivent être transposées efficacement et rapidement dans le droit national.