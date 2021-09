Actualités de l’UE : la dispute entre la France et les États-Unis suscite de nouveaux appels à l’armée européenne à Berlin | Politique | Nouvelles

in

L’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont signé un accord sur les sous-marins pour contrer la puissance militaire de la Chine dans la région indo-pacifique, déclenchant une querelle diplomatique avec la France. L’Australie a annulé une commande de sous-marins avec Paris en faveur de l’accord avec Washington et Londres la semaine dernière.

Emmanuel Macron a déclenché sa fureur contre ses alliés internationaux en rappelant deux ambassadeurs de France en Australie et aux États-Unis et en annulant des événements militaires en Amérique et au Royaume-Uni.

L’indignation du président français a été soutenue par des responsables allemands qui ont également fait valoir que la querelle était un autre exemple du programme “America First” du président américain Joe Biden après sa décision de rappeler les troupes d’Afghanistan.

La décision militaire du leader américain de mettre fin à sa coopération avec l’OTAN en Afghanistan avait déjà suscité à Bruxelles des appels à la création d’une armée de l’UE, notamment poussés par la France.

Cet accord avec l’Australie et le Royaume-Uni a permis de relancer de tels appels, cette fois également fortement soutenus par Berlin.

L’eurodéputé allemand Bernd Lange, président de la commission du commerce du Parlement européen, a déclaré : « En plus de l’orientation de la politique de sécurité de l’Australie, l’accord avec les États-Unis envoie également des signaux de politique industrielle contre l’UE.

“Par exemple, la société allemande Atlas Elektronik, qui fait partie de Thyssen Krupp Marine, est également touchée.”

Lange a ajouté que la réponse devrait être “d’étendre l’autonomie stratégique ouverte de l’UE et de définir nos propres intérêts économiques, politiques et de sécurité”.

S’adressant au Playbook de POLITICO, un responsable berlinois a fait écho : « Après l’Afghanistan, cela nous montre encore une fois que nous ne pouvons pas pleinement compter sur les États-Unis.

“C’est emballé dans des mots plus gentils, il a un visage plus amical que Trump, mais la politique de Biden est America First.”

L’UE présentera un projet de proposition d’une potentielle « première force d’entrée » en novembre et souhaite sceller l’accord lorsque la France assumera la présidence de six mois du Conseil de l’UE à partir de janvier 2022.

L’Allemagne a appelé l’Union européenne à permettre aux coalitions de volontaires au sein du bloc de déployer rapidement une force militaire en cas de crise.

Et le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a exhorté le bloc à créer une “force de première entrée” rapidement déployable de 5 000 soldats pour réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis.

Il a déclaré : « Parfois, il y a des événements qui catalysent l’histoire, qui créent une percée, et je pense que l’Afghanistan est l’un de ces cas.

Il a ajouté qu’il espérait un plan en octobre ou novembre.

Il a déclaré: “Cela représente un avertissement pour les Européens, ils doivent se réveiller et prendre leurs propres responsabilités.”

Emmanuel Macron a également remis en question l’alliance militaire du bloc avec les États-Unis au sein de l’OTAN tout en admettant que l’UE est “trop ​​faible” militairement telle qu’elle est aujourd’hui.

Il a déclaré : « Comme je l’ai fait à chaque instant devant les Français, je voudrais aujourd’hui dire avec une conviction résolue : l’Europe d’aujourd’hui est trop faible, trop lente, trop inefficace.

« Mais seule l’Europe peut nous permettre d’agir dans le monde, face aux grands défis contemporains.

Mais le secrétaire général de l’OTAN a averti que la formation d’une force militaire unie au sein de l’UE diviserait l’Europe et saperait des décennies d’efforts en matière géopolitique par l’Alliance.

Il a déclaré : « Toute tentative d’établir des structures parallèles, de dupliquer la structure de commandement, affaiblira notre capacité conjointe à travailler ensemble, car avec des ressources limitées, nous devons éviter les doubles emplois et les chevauchements d’efforts.

“Je salue davantage d’efforts européens en matière de défense, mais cela ne pourra jamais remplacer l’OTAN et nous devons nous assurer que l’Europe et l’Amérique du Nord s’unissent.”

Il a ajouté : « Toute tentative d’affaiblir le lien entre l’Amérique du Nord et l’Europe n’affaiblira pas seulement l’OTAN, elle divisera l’Europe. »