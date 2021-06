Actualités de l’UE : la force frontalière de Frontex reçoit 2 500 pistolets et des millions de balles | Politique | Nouvelles

in

Les autorités cherchent à équiper le « Standing Corps » de Frontex de 2 500 pistolets semi-automatiques et de plus de trois millions de cartouches pour patrouiller les frontières extérieures du bloc. Les nouvelles troupes pourraient même être déployées dans la Manche pour aider à lutter contre le trafic de personnes entre le Royaume-Uni et la France. Mais les critiques ont qualifié cette décision de “développement menaçant” dans la transition vers un super-État européen à part entière.

En plus des canons, la force est équipée de patrouilleurs navals, d’hélicoptères et de drones.

Des documents officiels, vus par Express.co.uk, révèlent des plans pour une frénésie de dépenses de 4,2 millions de livres sterling pour renforcer davantage la force armée de Frontex.

Les garde-frontières et les garde-côtes de l’UE achèteront 2 500 “pistolets semi-automatiques compacts de 9 x 19 mm”, trois millions de cartouches “full metal jacket” et 630 000 autres cartouches de “déformation”.

Il a également dépensé 1,7 million de livres sterling supplémentaires en drones de haute technologie dans le but d’empêcher les bateaux de migrants d’atterrir en Europe.

Les engins volants sont équipés de caméras haute définition et thermiques, ainsi que de projecteurs.

Express.co.uk révèle les plans de dépenses de Frontex après la nomination de l’agence de l’UE par les auditeurs officiels du bloc.

Un porte-parole de l’agence a déclaré : « Les armes sont destinées aux nouveaux officiers Frontex qui font partie du corps permanent. Ils seront utilisés pour l’autodéfense et la défense d’autrui.

«Frontex est un organisme d’application de la loi et ses agents en opération ont besoin d’armes. Comme tout autre garde-frontière ou force de police.

La force frontalière ne peut lutter efficacement contre l’immigration clandestine et peine à faire face à ses missions, selon la Cour des comptes européenne.

Frontex s’est vu confier un rôle accru dans la surveillance des frontières du bloc après la crise migratoire de 2015.

Mais les auteurs du rapport ont déclaré que Frontex « mordait plus qu’il ne pouvait mâcher ».

Leo Brincat a ajouté : “C’est particulièrement inquiétant à un moment où Frontex se voit confier des responsabilités supplémentaires.

« Nous ne disons pas « ferrailler Frontex », mais Frontex est certainement souvent son propre pire ennemi. »