Actualités de l’UE : la France « en alerte Covid » – Macron pourrait suivre les règles de verrouillage de l’Allemagne et de l’Autriche | Monde | Nouvelles

Autriche: les magasins de patrouille de police sous les nouvelles directives de covid

Au milieu d’une vague de cas de coronavirus dans certaines parties de l’UE, les dirigeants prennent des mesures sans précédent, l’Autriche ouvrant la voie en décidant de verrouiller sa population non vaccinée. Le président français Emmanuel Macron, compte tenu de la « forte augmentation » des infections dans le pays, pourrait emboîter le pas.

Près de 7 000 patients sont hospitalisés pour COVID-19 en France. Dix-sept pour cent – 1 200 – sont en soins intensifs.

En septembre, environ 3 000 agents de santé en France ont été suspendus car ils n’avaient pas été vaccinés contre le COVID-19.

Gabriel Attal, secrétaire d’État français, a déclaré : « Nous devons protéger l’hôpital.

« Il ne faut pas attendre que la situation explose pour s’inquiéter, il faut être très prudent maintenant et renforcer les barrières. »

Il a ajouté : « Nous sommes en état d’alerte, il y a une incidence, un nombre de contaminations qui a très fortement augmenté la semaine dernière, de près de 50% ».

Il a poursuivi: « Nous avons des raisons d’être confiants.

« Nous avons une situation moins dégradée que celle de nos voisins.

LIRE LA SUITE: L’UE fait face à une «crise très grave» alors que la frontière entre la Pologne et la Biélorussie risque une fusillade

Alors que les cas de Covid augmentent en France, M. Macron pourrait être contraint de suivre les mesures de l’Autriche et de l’Allemagne (Image: .)

Pourtant, il a prévenu que « rien ne devrait jamais être exclu par principe » pendant cette crise sanitaire, ajoutant : « Nous sommes évidemment vigilants ».

Mais M. Attal a déclaré: « Il n’y a absolument aucun verrouillage prévu, ni maintenant ni plus tard. »

Pourtant, même si la France affiche un taux de vaccination élevé, « il n’y a aujourd’hui aucune raison de penser » que les fêtes de fin d’année pourraient être ternies comme cela s’est produit en 2020.

Il a souligné : « Il faut que l’immunité conférée par le vaccin perdure.

Cela fait suite à l’annonce de la semaine dernière que les plus de 65 ans en France devront obtenir leur vaccin de rappel pour être considérés comme complètement vaccinés à partir de la mi-décembre.

Cela signifie qu’ils devront avoir reçu trois vaccins pour que leurs « passeports » Covid soient valables pour l’entrée dans les restaurants, musées et autres lieux publics.

1 200 patients Covid sont actuellement en réanimation en France (Image : .)

M. Attal a déclaré que les plus de 50 ans pourraient être confrontés aux mêmes conditions « à partir d’un certain moment ». Ce serait une étape « logique », a-t-il suggéré.

Le secrétaire d’Etat a ajouté : « Nous avons construit un mur grâce au vaccin, il faut éviter qu’il se fissure ».

Les commentaires de M. Attal sont intervenus le premier jour du verrouillage national de l’Autriche pour les non vaccinés.

Il est devenu le premier pays à imposer une telle règle, déclenchée par ce que le chancelier Alexander Schallenberg a décrit comme un taux de vaccination « honteusement bas », l’un des plus bas d’Europe occidentale.

M. Schallenberg a déclaré: « Nous devons augmenter le taux de vaccination. »

A NE PAS MANQUER

Des craintes d’éruption alors qu’un volcan «instable» pourrait exploser – des responsables préparent les villes voisines [ANALYSIS]

Calais Decathlon arrête les ventes de kayaks après les produits utilisés par les migrants pour la traversée de la Manche [INSIGHT]

Le Portugal interdit aux patrons de contacter les employés en dehors des heures de travail [REPORT]

GMB : Tru Powell dénonce les appels au confinement pour les non vaccinés

La décision de Vienne a peut-être créé un précédent pour d’autres pays sceptiques vis-à-vis des vaccins.

L’Allemagne a déjà annoncé que des restrictions similaires devraient bientôt être mises en œuvre.

L’État de Saxe, où 85 % des lits de soins intensifs sont occupés par des patients atteints de coronavirus, est devenu le dernier à introduire des règles dites 2G dans tous les magasins et installations non essentiels.

Le terme 2G fait référence aux mots « geimpft » et « genesen », qui signifient vacciné et guéri.

Seules les personnes pouvant prouver qu’elles ont été vaccinées ou qu’elles se sont rétablies de Covid sont autorisées à entrer dans les lieux publics de la région, et dès vendredi, les personnes non vaccinées pourraient être limitées à rencontrer une seule personne extérieure à leur foyer et interdites de non-essentiel voyager.

Verrouillage pour les non vaccinés en Autriche : un policier vérifie le certificat de vaccination d’un conducteur (Image : .)

La mesure entrera en vigueur automatiquement dès que plus de 1 300 lits d’hôpitaux seront occupés par des patients atteints de coronavirus pendant trois jours consécutifs.

Markus Söder, le leader régional de Bavière, où une preuve de vaccination est déjà requise pour entrer dans les restaurants, bars, discothèques, cinémas et centres de loisirs, a déclaré : « Les unités de soins intensifs regorgent de personnes non vaccinées qui auraient pu se protéger.

« Si nous avions vacciné plus rapidement, comme l’Espagne et le Portugal, nous n’aurions pas cette situation dans les hôpitaux.

« Les politiciens n’y peuvent rien si les gens ne se font pas vacciner. »

L’Autriche et, dans les semaines à venir, l’Allemagne sont les exemples les plus extrêmes de séparation entre ceux qui ont accepté et refusé le jab.

En Autriche, le gouvernement fait face à un contrecoup. Des centaines de manifestants se sont rassemblés hier à Innsbruck, et une grande manifestation est prévue pour le week-end à Vienne.

En Allemagne, la perspective du confinement pour les non vaccinés suscite également le débat.

Le rédacteur en chef du Daily Skeptic, Toby Young, a déclaré à Express.co.uk : « Compte tenu de son histoire, j’espérais que l’Allemagne serait un peu plus réticente à restreindre les droits d’une partie de sa population au motif qu’ils sont dangereux et impurs.

« Mais apparemment non. »

Le Français Attal, tout en insistant sur le fait que le gouvernement surveille attentivement la situation, a déclaré : « Est-ce une piste sur laquelle nous travaillons, qui a été discutée au Conseil de défense ou en réunion à ce stade ? Non.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega