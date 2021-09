Actualités de l’UE : la France et l’Allemagne perdent leur emprise sur le chaos électoral – avertissement d’experts | Monde | Nouvelles

Avec la fin de l’héritage d’Angela Merkel et un avenir incertain pour la politique allemande, l’alliance franco-allemande est en danger et avec elle l’avenir de l’UE. Selon l’expert de l’UE Mujtaba Rahman, les résultats incertains des élections allemandes conduiront à une longue période de troubles dans l’UE, car le bloc se retrouvera sans voix claire de Berlin sur la manière de résoudre certains problèmes majeurs.

Le chef de la pratique Europe du groupe Eurasia a également fait valoir qu’à l’approche de sa propre période d’incertitude politique avec l’élection présidentielle de l’année prochaine, le partenariat solide entre les deux pays au cœur de l’UE s’estompera.

Il a tweeté : “L’Allemagne fait maintenant face à des semaines – voire des mois – d’incertitude politique qui crée toutes sortes de risques politiques pour l’Europe.

“Un véritable danger dans les mois à venir est une longue période sans nouvelle voix d’aucune sorte à Berlin, au moment même où la France plonge dans une élection incertaine.

« Parce que l’UE est confrontée à trois questions politiques extrêmement importantes et complexes au cours des troisième et quatrième trimestres de cette année – concernant les problèmes d’État de droit avec la Pologne et la Hongrie ; l’orientation budgétaire de l’UE en 2023 et la façon de gérer l’escalade du Royaume-Uni concernant le protocole d’Irlande du Nord – qui sont criant pour une direction politique.

“Mais avec un gouvernement boiteux maintenant à Berlin, bientôt suivi par le même à Paris, aucune décision politique majeure de l’UE n’est susceptible d’être prise non plus.

“Ce risque est que les problèmes s’enveniment, s’intensifient et deviennent par la suite plus difficiles à résoudre.”

Après que les sociaux-démocrates (SPD) de centre-gauche du ministre des Finances Olaf Scholz ont battu de justesse le bloc chrétien-démocrate (CDU/CSU) au pouvoir lors des élections de dimanche, les deux partis vont courtiser les Verts et le Parti démocrate libre (FDP) pro-business pour former une coalition .

Sur la base des couleurs des partis impliqués, une alliance potentielle dirigée par les sociaux-démocrates a été surnommée la coalition des «feux de circulation», avec une autre dirigée par les conservateurs nommée d’après le drapeau de la Jamaïque.

Et pour les investisseurs suite aux négociations, cela peut être la principale différence entre les deux groupes. Hormis le FDP qui souhaite un retour rapide au “frein” de la dette plafonnant les nouveaux emprunts fédéraux, tous les autres partis ont exprimé une certaine volonté de dépenser avec plus de flexibilité.

“Il semble que les Verts vont faire partie de la coalition … Donc, qu’il s’agisse d’une coalition jamaïcaine ou d’une coalition aux feux de circulation, cela signifie une politique budgétaire plus expansionniste”, a déclaré Anna Stupnytska, macroéconomiste mondiale chez Fidelity International.

Elle a vu l’option “feux de circulation” des sociaux-démocrates, des Verts et du FDP comme l’option la plus positive pour les marchés et “un réel changement par rapport à la politique des dernières décennies”.

L’augmentation des dépenses de cette coalition devrait stimuler davantage les investissements publics, soutenant la croissance économique.

La CDU est à la tête de l’Allemagne depuis 2005, une période caractérisée initialement par une austérité stricte à la fois dans le pays et dans la zone euro, ce qui, selon les critiques, a déprimé les investissements publics.

Mais la pandémie de COVID-19 qui a frappé en mars 2020 a fait place à une augmentation des dépenses.

L’explosion des dépenses de l’année dernière a été financée par de nouveaux emprunts record de 130 milliards d’euros, atteignant 240 milliards d’euros en 2021. Les limites d’emprunt imposées par la Constitution seront probablement suspendues pour la troisième année consécutive en 2022 pour permettre 99,7 milliards d’euros d’emprunt.

Thomas Kruse, directeur des investissements pour l’Allemagne chez Amundi, a déclaré qu’une coalition dirigée par le SPD pourrait déclencher davantage de dépenses gouvernementales, mais qu’un groupe dirigé par les conservateurs était susceptible de stimuler l’investissement du secteur privé via des réductions d’impôts, favorisant les actions dans les deux cas.

Étant donné que les Verts seront la clé dans l’une ou l’autre coalition, Kruse recherche particulièrement des opportunités dans les entreprises qui bénéficient d’une transition verte plus rapide.

“En général, il y aura beaucoup de dépenses”, a-t-il déclaré.