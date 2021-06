Actualités de l’UE: la France soudoie des députés avec des vaccins Covid pour les attirer à Strasbourg | Politique | Nouvelles

L’eurodéputé du Brexit Party se plaint du temps de trajet jusqu’à Strasbourg

Les politiciens et les fonctionnaires qui assistent à la séance de la semaine prochaine ont été invités à réserver un coup avant leur voyage. Le siège du Parlement européen à Strasbourg a été fermé tout au long de la pandémie de coronavirus dans le cadre des mesures de l’institution visant à freiner la propagation de la maladie. Mais avec la chute des cas, ses responsables ont subi des pressions de la part des autorités françaises pour rouvrir l’installation de 410 millions de livres sterling aux entreprises.

Dans un e-mail interne, vu par Express.co.uk, le directeur des ressources humaines du Parlement européen, Kristian Knudsen, présente l’offre française de vaccins utilisée pour convaincre le personnel sceptique de retourner à Strasbourg.

Il écrit : « Les autorités françaises nous ont fait savoir qu’elles proposent la vaccination aux députés et au personnel, y compris les assistants parlementaires accrédités, qui seront à Strasbourg pour la période de session de juin.

“Ceci est conforme à la campagne nationale de vaccination française, qui a été ouverte à toutes les tranches d’âge et à toutes les personnes intéressées le 31 mai 2021.”

Les députés et le personnel ont été informés qu’ils seraient autorisés à choisir entre un certain nombre de vaccins, y compris le vaccin à dose unique Johnson et Johnson.

Les jabs se dérouleront du 8 au 10 juin, alors que le Parlement siège à Strasbourg.

Mais le personnel a été averti qu’il pourrait être exclu du bâtiment en raison des effets secondaires potentiels du vaccin.

Le Parlement européen dépiste actuellement les visiteurs pour l’infection à Covid en vérifiant leur température.

Dans son e-mail, M. Knudsen a averti : « Vous devez également être conscient des effets secondaires possibles (principalement de la fièvre, des douleurs musculaires, des malaises et des réactions au site d’injection) qui peuvent survenir après la vaccination et qui disparaissent généralement dans les deux jours.

“Cela pourrait avoir un impact négatif sur votre travail (par exemple, il ne sera pas possible d’entrer dans les bâtiments du Parlement avec une température élevée car des contrôles de température sont en place) et pour votre départ et votre voyage de Strasbourg.”

Il existe un ensemble de règles strictes pour les députés européens et les membres du personnel voyageant entre Bruxelles et Strasbourg.

Dans sa vraie forme, le cirque ambulant déménagera même son centre de dépistage des coronavirus pour s’assurer d’avoir accès au dépistage.

Avant que les visiteurs puissent entrer, ils doivent avoir un test PCR négatif effectué au plus tard 72 heures avant leur arrivée.

Et de retour chez eux en Belgique, il en va de même, mais les membres du personnel devront également s’auto-isoler à la maison conformément aux règles nationales.

“Veuillez noter que les mesures nationales belges de quarantaine s’appliquent également au personnel essentiel des organisations internationales telles que le PE, à l’exception des activités essentielles directement liées à leur fonction, lorsqu’elles sont ainsi mandatées par leur DG”, a-t-il prévenu.

« Dans leur vie privée et sociale, le personnel est tenu de respecter les règles de quarantaine.

“Pendant la quarantaine, vous êtes autorisé à vous rendre chez un médecin ou une pharmacie, ou à vous rendre dans un magasin pour faire l’épicerie de première nécessité, tout en respectant toutes les mesures sanitaires et la distanciation physique.”

Dans un autre briefing divulgué aux membres du personnel, des responsables du Parlement ont déclaré: «Pour entrer en France, vous devrez porter et présenter sur demande les documents suivants.

« Une version imprimée de votre ordre de mission ; une attestation attestant que vous exercez des fonctions essentielles pour le Parlement à Strasbourg.

« Le document sera émis par la direction des ressources de votre DG ; une déclaration sur l’honneur dûment remplie ; un résultat de test PCR négatif ; le test doit être effectué au plus tard 72 heures avant l’arrivée en France.

Une source sceptique a déclaré au site Politico : « C’est fou. Pourquoi ne pas attendre septembre pour que tout le monde soit vacciné ?

« Quelle fonction essentielle y a-t-il à Strasbourg lorsque la session plénière peut facilement se tenir à Bruxelles, ce qui a été une pratique réussie au cours des 14 derniers mois ? »