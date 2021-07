Actualités de l’UE : la fureur de Frost alors que l’UE « abandonne » 800 nouvelles règles du Brexit au Royaume-Uni sans préavis Politique | Nouvelles

in

Le ministre du Brexit, Lord Frost, a déclaré à ses pairs que l’évolution montrait que l’Union européenne ne prenait pas “au sérieux” qu’elle légitait “pour un autre territoire” après le Brexit. Ces commentaires interviennent après que le Cabinet Office a déclaré que Bruxelles avait publié une mise à jour indiquant que plus de 600 nouvelles mesures ayant un impact sur l’Irlande du Nord avaient été adoptées par le bloc au cours des trois derniers mois, avec 200 autres en préparation. Le protocole d’Irlande du Nord vise à éviter une frontière dure avec l’Irlande en maintenant effectivement l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises de l’UE.

Cette décision, au grand dam des syndicalistes, signifie que la région continue de suivre les règles bruxelloises sans avoir son mot à dire.

Le groupe de travail consultatif commun a été mis en place dans le cadre de l’accord de divorce du Royaume-Uni avec le bloc afin de donner aux entreprises d’Irlande du Nord un préavis des modifications de la réglementation liées au protocole.

Mais les pairs du sous-comité du protocole Lords sur l’Irlande et l’Irlande du Nord ont appris mercredi que l’UE avait donné au groupe de travail une liste de 800 nouveaux règlements sans avertissement préalable, dont plus de 600 ont déjà été approuvés par Bruxelles.

Rebecca Ellis, directrice de l’Unité Irlande du Nord/Irlande du Cabinet Office, a déclaré que les efforts pour s’assurer que le groupe de travail a donné un préavis des changements n’étaient « toujours pas là ».

LIRE LA SUITE : C’est dingue ! Les pêcheurs norvégiens plaident en faveur d’un accord de pêche avec le Royaume-Uni

“Nous avons eu ce que l’on pourrait appeler une ‘goutte’ de nouvelles mesures jeudi dernier qui comprenait une liste de plus de 800 mesures, dont je pense que 666 avaient déjà été adoptées”, a déclaré le responsable.

“Et à bien des égards, il n’y avait pas plus d’informations fournies que ce que vous pouviez lire dans le journal officiel.”

Lord Frost a confirmé ces détails lorsqu’il a été soulevé plus tard par son homologue conservateur Lord Hannon, annonçant qu’il s’agissait d’un “problème” dans la configuration actuelle.

“De toute évidence, le groupe de travail consultatif conjoint est censé nous avertir à l’avance – si tout ce qu’il fait est de nous donner ce qui est dans le journal officiel sous une autre forme, alors cela n’a pas vraiment d’intérêt”, a-t-il déclaré.

“Il doit donner un avertissement en amont et je pense que la façon dont cela fonctionne en ce moment est un peu révélateur de – comment devrais-je le dire ? Ne pas prendre tout à fait au sérieux le fait que l’UE légifère pour un autre territoire – ce sont des lois qui sont imposées sur un autre territoire sans processus.

“Je pense que le moins que l’on puisse faire est de donner un avertissement à l’avance, une certaine compréhension, une chance de donner son avis et de consulter, et cela ne se produit pas vraiment pour le moment.”

L’ancien député européen et militant du Brexit, Lord Hannon, a répondu: “Cela me semble, à première vue, indiquer un manque frappant de bonne volonté et de bonne foi.”

Au cours de la session, Lord Frost – qui a négocié la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE – a refusé de dire si le protocole était « adapté à son objectif ».

A NE PAS MANQUER

Un accord sur le Brexit au bord du gouffre : Lord Frost lance un avertissement à l’UE [VIDEO]

La “victoire majeure” de Londres après que la CJCE a jugé que la BCE “manquait de compétence” [INSIGHT]

Barnier émet un avertissement Frexit : la France pourrait quitter l’UE [ANALYSIS]

Il a fait valoir, comme il l’a fait précédemment avec le secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis, que les deux parties doivent s’efforcer d’atteindre un “nouvel équilibre” dans les termes post-Brexit.

Lorsqu’on lui a demandé si le protocole était adapté à son objectif, il a répondu: “Je ne suis pas sûr de le caractériser de cette façon ou de porter un jugement sur ce point.”

Pressé de savoir pourquoi il ne prendrait pas position, le ministre du Cabinet a répondu: “Parce que nous devons savoir – et c’est ce que nous avons essayé de faire au cours des derniers mois – s’il est possible de mettre en œuvre ces arrangements d’une manière cela donne un autre équilibre.

“C’est le genre de discussion que nous n’avons pas eu avec l’UE, mais que nous aimerions avoir.”